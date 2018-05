Arī šogad kā pirmie Jelgavā ieradīsies badmintonisti no Malaizijas

Tāpat kā pirms gada, arī šogad uz pasaules reitinga turnīru “Yonex Latvia International” kā pirmie Jelgavā ieradīsies badmintona spēlētāji no Malaizijas, ielidojot jau otrdien, 29. maijā. Otrdienas pēcpusdienā Jelgavā ieradīsies arī spēlētāji no Islandes, Čehijas un Vācijas, taču pārējo valstu spēlētāji Jelgavā sabrauks trešdien, 30. maijā. Šogad Jelgava sagaida 340 spēlētāju no 40 valstīm.

Arī pērn Jelgavā viesojās Malaizijas badmintona izlase ar sešiem spēlētājiem un treneri, atgādina turnīra direktors Kristians Rozenvalds. Šogad Malaizijas delegācijā ir trīs spēlētāji – divas māsas un brālis (Eveshgaran Vasigaran, Jayshinie Vasigaran, Dharshinie Vasigaran) no Vasigaranu ģimenes. Savukārt ģimenes tēvs ir arī sportistu treneris. Brālis un viena māsa kopā spēlēs jauktajās dubultspēlēs, savukārt abas māsas spēlēs sieviešu dubultspēlēs. Vēl nav zināms, vai Evešgarans spēlēs vīriešu vienspēles, bet Džaišinija sieviešu vienspēlēs, jo pagaidām abi sportisti ir rezerves sarakstā.

K.Rozenvalds atgādina, ka Malaizija ir viena no Āzijas valstīm, kurā badmintons ir vispopulārākais individuālais sporta veids. Kopš 1992. gada, kad badmintons ir iekļauts Olimpisko spēļu programmā, Malaizijas badmintonisti ir izcīnījuši astoņas medaļas, savukārt Rio 2016. gadā tika izcīnītas trīs medaļas. Malaizijas pazīstamākais badmintona spēlētājs Lī Čongs Vei (Lee Chong Wei) ir ne tikai Malaizijas komandas karognesējs, bet arī Āzijā visvairāk pelnošais sportists, kura ienākumi tiek lēsti 75 miljonu dolāru apmērā.

Otrdienas pēcpusdienā LLU sporta centrā no pulksten 16 Malaizijas spēlētāji kopā ar Čehijas un Latvijas spēlētājiem uzsāks kopīgus treniņus. LLU Sporta centrā turnīra dalībniekiem būs iespēja trenēties arī trešdienas rīta pusē, savukārt trešdienas, 30. maija, pēcpusdienā jau būs pilnībā iekārtoti visi seši badmintona laukumi Jelgavas Sporta hallē, kur trešdienas vakarā no pulksten 17 sāksies publiskie treniņi.

“Tas ir likumsakarīgi, ka spēlētāji, kuri dzīvo 9000 kilometru tālu, turnīra norises vietā ielido agrāk nekā tuvāk dzīvojošie. Viņiem ir jāpaspēj atpūsties pēc garā lidojuma, jāpierod pie citas laika zonas,” stāsta K.Rozenvalds.

Pērn Malaizija bija vistālākā turnīra valsts, taču šogad Latvijas turnīrā spēlēs arī divkārtējais Okeānijas vicečempions no Franču Polinēzijas (Taiti) Remi Rosi. Šis spēlētājs gan ceļu uz Jelgavu mēros nevis pa taisno no Taiti, bet gan Francijas, kur viņš šobrīd Lionas Universitātē mācās par treneri.





Foto: yli.lv