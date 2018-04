BJSS džudistiem panākumi Saldū

Jelgavas BJSS sportisti pārveduši visu kalumu godalgas no starptautiska turnīra “Saldais džudo 2018”, kur piedalījās Latvijas klubu un sporta skolu jaunie cīkstoņi, kā arī sāncenši no Lietuvas. No treneru Kima Usačeva un Gunta Malēja audzēkņiem čempionu titulus savās svara kategorijās un vecuma grupās izcīnīja Artjoms Marčenko, Toms Saulīte, Nils Skuja (visi U10) un Anastasija Isajeva (U12), kas ieguva arī otro vietu U14 konkurencē. Sudraba medaļas nopelnīja arī Pauls Gustavs Pampe (U12) un Antons Kuzminovs (U18), bet goda pjedestāla trešo pakāpienu iekaroja Alekss Patejenoks (U10), Ņikita Kuļuks (U14) un Marks Sutika (U18). No Sergeja Vasjkova audzēkņiem sudrabs Elizabetei Muntjanai (U16), bronza Artjomam Grigorjevam (U14) un Maksimam Solovjovam (U10).



Foto: no sportistu albuma