Cīkstoņiem medaļas U17 meistarsacīkstēs Daugavpilī (FOTO)

No Daugavpils, kur norisinājās Latvijas čempionāts kadetu vecuma cīkstoņiem, ar medaļām atgriezušies pieci Jelgavas kluba “Milons” un četri Jelgavas novada Sporta centra (JNSC) sportisti. No trenera Vladimira Smirnova audzēkņiem “miloniešiem” savās svara kategorijās pirmo vietu izcīnīja Vitālijs Burča un Osmans Dzaseževs (attēlā), trešo – Volodars Smirnovs, Marks Apsītis un Alekss Fedaks. “Milons” ieņēma” arī trešo vietu komandu vērtējumā. No JNSC trenera Tengiza Papaskiri audzēkņiem sudrabs Diānai Maļavko un Artemijam Judinam, bronza Jevgeņijam Krušiņinam un Denisam Fiļimonovam.



Foto: no sportistu albuma