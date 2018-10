Desmit valstu jaunie cīkstoņi Jelgavas Sporta hallē

Jelgavas Sporta hallē aizvadītajā pilsētas atklātajā čempionātā 272 dalībnieki pārstāvēja 30 komandas no desmit valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Slovākijas, Ukrainas, Somijas, Lielbritānijas un Uzbekistānas. No mājinieku kluba “Milons”, kas sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru bija arī turnīra rīkotājs, šajā konkurencē savās vecuma grupās un svara kategorijās zelta medaļas izcīnīja trenera Vladimira Smirnova audzēkņi Alika Sofija Kuščeva un Volodars Smirnovs, sudrabu ieguva Marks Apsītis, Arians Golovins un Alekss Fedaks, bronzas godalgas nopelnīja Maksims Stasjuks, Demjans Smirnovs (attēlā otrais no labās), Boriss Barinovs un Matvejs Glinkins. Čempionātā piedalījās arī ap desmit Jelgavas novada Sporta centra audzēkņu, kas palika ārpus medaļām. “Dažiem mūsu labākajiem šoreiz nebija attiecīgās svara kategorijas. No tiem, kas piedalījās, pāris tika līdz cīņai par bronzu, taču zaudēja,” atklāj treneris Tengizs Papaskiri.



Foto: no sportistu albuma