Diāna Ņikitina: Tagad jāpabeidz skolas gads

“Pēc emocionāli piesātinātā olimpiādes laika jāatpūtina galva, jāpabeidz mācību gads skolā,” sastapta Jelgavas sportistu sumināšanas pasākumā pilsētas bibliotēkā, teic daiļslidotāja Diāna Ņikitina. Vēlāk sarunā atklājas, ka vēl viens iemesls, kāpēc pašlaik paņemts “atvaļinājums” no treniņiem pie Stefana Lambjēla, ir materiālas dabas. “Visu šo laiku no pagājušā gada jūnija manus treniņus Šveicē finansējuši mamma un tētis. Ir bijis arī Jelgavas pašvaldības un Sporta servisa centra atbalsts, par kuru esmu ļoti pateicīga. Tomēr kopumā tas ir nepietiekami. Saprotu, ka vietu olimpiskajā vienībā var nodrošināt labi sasniegumi sacensībās, bet vienlaikus tas ir arī liels spiediens, ko īpaši izjutu pirms debijas pieaugušo Eiropas čempionātā. Olimpiādē gan centos visu to aizmirst un noskaņoties, ka slidošu sev un savai valstij.”

– Mācies 11. klasē?

Jā, tālmācībā. Pagājušajā vasarā nokārtoju 9. klases eksāmenus un šajā mācību gadā apņēmos pabeigt 10. un 11. Uzdevumus un darbus pildīju, arī būdama Šveicē, bet vēl daži palikuši.

– Vai tas nozīmē, ka atpūtīsies arī fiziski?

Trīs nedēļas neesmu trenējusies. Dažas reizes biju aizgājusi masu slidošanas laikā uz ledus halli Ozolniekos, bet tas nav nopietni. Tagad vienojāmies, ka varēšu slidot Jelgavas Ledus hallē. Sākšu no pirmdienas.



Foto: Ilmārs Znotiņš. Visu interviju lasiet 29. marta “Zemgales Ziņās”