Jelgavā notiks makšķerēšanas sacensības "Lielupes zandarts 2018"

Šajā nedēļas nogalē, 1. un 2. jūnijā makšķerēšanas entuziasti varēs piedalīties Jelgavas atklātajās sacensībās makšķerēšanā no laivām "Lielupes zandarts 2018", aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Ikgadējās sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt makšķerēšanu, dalīties pieredzē un iesaistīt iedzīvotājus aktīvā brīvā laika pavadīšanā. Sacensību dalībnieki aicināti reģistrēties 1. jūnijā, sākot no pulksten 17 sacensību norises vietā: Jelgavas novada Valgundes pagasta Vītoliņos. Sacensības notiks 1. jūnijā no pulksten 18 līdz 22 un 2. jūnijā no pulksten 5 līdz 11.

Sacensības ir atklātas, un tajās var piedalīties visi interesenti, taču dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja.

Sacensībās "Lielupes zandarts 2018" var piedalīties makšķernieki komandā, kur laivā ir divi sportisti, un individuāli. Laivā obligāti jāatrodas vienam pilngadīgam dalībniekam, bet dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimumu grupās.

Augstāku vietu izcīna komanda, kura noķērusi lomu ar lielāko novērtēto punktu summu. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar komanda, kuras lomā ir lielākais zandarts pēc svara. Ja arī tādā gadījumā rezultāts vienāds, uzvar komanda ar nākamo lielāko zivi pēc svara. Sacensību 1. līdz 3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām, diplomiem un balvām. Lielākā zandarta īpašnieks tiek apbalvots ar speciālo balvu.

Sacensības organizē makšķerēšanas sporta klubs "Lielupes brekši" sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru.





Foto: no arhīva