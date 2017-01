Jelgavas čempionātā labots 45 gadus vecs rekords (FOTO)

Ar divu dienu sacensībām LLU Sporta nama peldbaseinā aizvadīts Jelgavas atklātais čempionāts garajās distancēs. Konkurenci mājiniekiem veidoja dobelnieki no kluba «Aquatics» un rīdzinieki no Olimpiskā sporta centra, nopelnot arī dažu labu no medaļām. Pārsvarā uz goda pjedestāla gan kāpa mājinieki, bet par sacensību īpašo notikumu parūpējās 200 metru tauriņstila distances uzvarētājs Arvīds Vilčaks, par pussekundi labojot kopš 1972. gada pastāvējušu 13–14 gadu vecuma grupas rekordu, kas tagad ir 2:27,97.



Jelgavas čempionāts garajās distancēs sportistus ieinteresē arī ar distancēm, kas nav citu sacensību programmā, – 400 metriem brasā un uz muguras. «Izlēmām arī šo netradicionālo distanču uzvarētājus apbalvot ar pilsētas čempionāta medaļām, kas šogad turklāt ir oriģināla dizaina,» Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) direktore Zelma Ozoliņa priecājas, ka pirmos jauno medaļu komplektus sadalījuši un novērtējuši tieši peldētāji.

Pirmajā dienā sportisti sacentās 400 metros brīvajā stilā, brasā, uz muguras, kompleksajā peldējumā un 200 metru tauriņstila distancē. Otrajā dienā – 800 metros, kur rezultātus vērtēja jau pa vecuma grupām, un 1500 metros, ko peldēja 2002. gadā dzimušie un vecāki jaunieši un vīrieši.

Labākie no JSPS

400 m brīvais stils

2. v. Renāte Artamonova 4:58,65

1. v. Kristers Rozenbilds 4:31,00

400 m brass

1. v. Jana Dobrjanska 5:53,96

2. v. Germans Golcvarts 5:27,51

400 m uz muguras

2. v. Mareta Kalnišķe 5:28,88

1. v. Vladimirs Šinkus 4:47,93

400 m komplekss

1. v. Veronika Gorškova 5:26,23

1. v. Jevgeņijs Boicovs 4:39,72

200 m tauriņstils

1. v. Ksenija Millere 2:42,44

1. v. Arvīds Vilčaks 2:27,97

800 m brīvais stils

2005. g.dz. un jaunāki

1. v. Nikola Freimane 11:43,53

1. v. Ričards Butāns 10:55,28

2003/2004. g.dz.

2. v. Anete Meja Kalniete 10:46,63

2. v. Armands Pugačs 10:04,78

2002. g.dz. un vecāki

1. v. Veronika Gorškova 10:11,37

1500 m brīvais stils

1. v. Jevgeņijs Boicovs 17:21,57





Foto: Ruslans Antropovs