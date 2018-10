Jelgavas invalīdu rehabilitācijas un sporta klubam “Cerība” – 25

“Cilvēku pozitīvā attieksme pret to, ko tu dari, piespiež nepadoties,” teic 1993. gada 3. oktobrī Jelgavā dibinātā invalīdu rehabilitācijas un sporta kluba “Cerība” vadītāja Ruta Kļaviņa un saistībā ar kluba jubileju piebilst: “No Latvijas 100 gadiem ceturtdaļu esam aizvadījuši kopā.” Pirmais impulss kluba dibināšanai nācis no 1990. gadā Jelgavā izveidotā bērnu invalīdu un viņu vecāku kluba “Aura”. “1991. gada decembrī “Auras” vecāki lūdza Jelgavas 1. sanatorijas internātskolai, kur tolaik strādāju, rast iespēju bērniem pāris reizes nedēļā apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas vai sporta nodarbības. Tā sākās mana pirmā iepazīšanās ar invalīdiem – kā liels nezināmais, jo Padomju Savienībā tādu “nebija” un arī fizkultūras skolotāja profesijas studijās 50. gados nekas netika mācīts par sportu šādiem bērniem,” Ruta atceras, ka, vadot nodarbības un reizē mācoties, drošuma sajūta nākusi pamazām.



