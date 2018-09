Jelgavas jauniešiem zelts un sudrabs Igaunijas badmintona kausā

Ar Igaunijas jauniešu kausa “Noorte GP” 1. posma sacensībām Pērnavā tika atklāta Igaunijas jauniešu badmintona sezona. Turnīrā piedalījās 210 jaunieši, tai skaitā 44 no Latvijas, pārstāvot Talsus, Baložus, Siguldu, Cēsis, Valmieru, Valku, Rīgu, kā arī divi jelgavnieki – Pauls Rozenvalds un Estere Pikša –, informē Latvijas Badmintona federācija.

Jelgavnieks Pauls Rozenvalds izcīnīja 1. vietu U15 jauktajās dubultspēlēs pārī ar siguldieti Anniju Rulli-Titavu, kā arī 2. vietu U15 zēnu dubultspēlēs pārī ar siguldieti Dāvi Strazdiņu. U15 zēnu vienspēlēs Pauls Rozenvalds izcīnīja 2. vietu savā apakšgrupā, bet tas bija nepietiekami, lai iekļūtu pusfinālā un turpinātu cīņu par medaļām.

Jelgavniece Estere Pikša šoreiz piedalījās tikai U15 meiteņu vienspēlēs, taču 21 spēcīgas meitenes konkurencē nespēja izkļūt no apakšgrupas. No septiņām Latvijas meitenēm izkļūt no apakšgrupas izdevās vienīgi siguldietei Annijai Rullei-Titavai, kura turnīru noslēdza dalītajā 3. vietā.

2018. gada februārī Pauls Rozenvalds piedalījās Eiropas badmintona U15 čempionātā Kazaņā, bet nākamā gada plānos ir izcīnīt dalību U17 Eiropas čempionātā, kurā varēs piedalīties divi spēlētāji vīriešu un sieviešu vienspēlēs, kā arī divi pāri visās trijās dubultspēļu kategorijās. Oktobra sākumā Latvijas jauniešu izlases spēlētāji, tai skaitā Pauls Rozenvalds, piedalīsies Eiropas U17 reitinga turnīrā, kas notiks Viļņā.

Estere Pikša kopā ar citu jelgavnieci Leniju Slivjuku 2018. gada Latvijas čempionāta U15 grupā izcīnīja 4. vietu U13 meiteņu dubultspēlēs, savukārt pērn šis pāris izcīnīja 2. vietu U13 meiteņu dubultspēlēs.

Jelgavā badmintonu šobrīd var spēlēt divas reizes nedēļā – pirmdienas un trešdienās. Citās nedēļas dienās jelgavnieki spēlē un trenējas Ozolniekos, Olainē un Rīgā. Nedēļas nogalēs regulāri notiek turnīri, kuros aktīvi piedalās arī jaunieši no Jelgavas.

Igaunijas kausa 1. posma rezultāti



Foto: jbk.lv