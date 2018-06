Labo Līgo peldējuma rekordu (FOTO)

Devīto gadu Jāņu dienā Lielupē norisinājās Jelgavas Jahtkluba un kluba “Jelgavas roņi” rīkotais Līgo peldējums, aicinot pārbaudīt spēkus četru kilometru distancē no jahtkluba bāzes Pils salā līdz salas galam. Astoņi izturīgākie pieteicās to veikt individuāli, vēl 17 bija gatavi iesaistīties stafetes veidā. Finišēja visi, bet pirmais pēc stundas un 10 minūtēm galā nonāca rīdzinieks Jānis Buna. Pirms starta “Ziņām” atklājis, ka tik garu gabalu peldēs pirmoreiz, Jānis savā vārdadienā sarūpēja pasākuma vēsturē ierakstāmu dāvanu. “Iepriekšējais pirms diviem gadiem sasniegtais peldējuma rekords pārsniegts par četrām minūtēm,” apstiprina “Jelgavas roņu” vadītājs Aleksandrs Jakovļevs.



Dalībnieku vidū līdzās mājiniekiem un jau minētajam čempionam bija drosminieki arī no Ozolniekiem, Saldus, Jūrmalas un īpaša viešņa – Starptautiskās Ziemas peldēšanas asociācijas prezidente Marija Irje-Koskinena no Somijas. “Jauki ir tā peldēt jahtu pavadībā, un Lielupe šādam pasākumam ir īpaša vieta,” atzīst uzņēmēja Marija, priecādamās, ka uzaicinājums uz biznesa konferenci Rīgā ļāvis pabūt pie draugiem Jelgavas “roņiem” ne vien ziemā, bet arī vasarā. Šoreiz viņa izvēlējusies iekļauties stafetē, taču atklāj, ka pagājušā gada septembrī pieveikts arī garāks gabals – ap trīsarpus kilometru no Alkatrasas uz Sanfrancisko. Ar mammas aizrautību kā piemēru par peldēšanas un “roņu” dzīvesveida cienītājiem esot kļuvuši arī trīs no viņas četriem bērniem.

Nedēļas nogalē aizvadītas arī Jelgavas Jahtkluba tradicionālās Līgo regates pieaugušajiem un junioriem. Pirmajā uzvarēja jahta “Jo” ar kapteini Jāni Griķi, bet junioru konkurencē vējainajā svētdienas rītā meistarīgākā buras pārvaldītāja izrādījās Ilze Mētere.







Foto: Ruslans Antropovs.