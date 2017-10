Lakrosā komandu skaits sarūk, meistarība aug (FOTO)

Ar pirmajām rudens posma spēlēm Zemgales Olimpiskajā centrā sākās Latvijas 2017./2018. gada čempionāts lakrosā. Komandu skaits tajā no kādreizējām septiņām gan noslīdējis līdz četrām – jelgavnieku LK “Mītava”, joprojām nepārspētā līdervienība no Saldus “Druva Dynamite”, rīdzinieku “Archer Lacrosse” un “Griffins”. “Toties palikušās turas, un spēles līmenis aug,” atzīst Lakrosa federācijas un jelgavnieku kluba valdes loceklis, arī “Mītavas” vienības spēlētājs Rūdolfs Ozoliņš.



Teiktajam apliecinājums ir Latvijas izlases pagājušajā gadā Eiropas čempionātā Budapeštā 24 komandu konkurencē izcīnītā augstā devītā vieta, pat iepriekšējā gada čempionei Anglijai zaudējot tikai līdzīgā cīņā. “Trešajā ceturtdaļā bijām pat 13:10 vadībā,” atceras izlases treneris, savulaik ASV universitāšu sistēmā spēlējušais Dzintars Kalniņš. “Ar šo gadu jau vairs esmu tikai fans,” bilst ilggadējais Latvijas lakrosa atbalstītājs, bet pērnā gada izlasi vērtē kā ļoti veiksmīgu. “Piesaistījām septiņus latviešu izcelsmes spēlētājus no ASV, kas bija ļoti vērtīgs papildinājums. Pēc starptautiskās federācijas noteikumiem no atļautajiem 23 izlases dalībniekiem četri var nebūt arī attiecīgās valsts pilsoņi, ja vien pierāda, ka vecāki vai vecvecāki dzimuši šajā valstī. Tā Izraēlas valstsvienībai, kas iekļuva finālā, gandrīz visi bija ASV dzīvojoši spēlētāji, bet tur tie, kas aizraujas ar lakrosu, to dara no bērna kājas. Mūsu “amerikāņi” vasarās brauc uz Latviju jau no 2013. gada. Daži runā latviski, citi ir no jauktām ģimenēm, bet viņiem šeit patīk, un pieci no minētā izlases septiņnieka jau izņēmuši Latvijas pases, tostarp divi tepat Jelgavā,” pastāsta Dz.Kalniņš.

“Mītavas” klubu pērn izlasē pārstāvēja Toms Kaktiņš, bet nupat augustā notikušajā atlases treniņnometnē Ventspilī, gatavojoties nākamā gada pasaules čempionātam Izraēlā, piedalījās seši “mītavieši”.

Čempionāta rudens sesijas pirmajā spēlē pret “Druva Dynamite” gan kārtējo reizi tika piedzīvots bezierunu zaudējums, toties “Archers” nākamajā dienā pieveikts ar 13:9. Rezultatīvākie “mītaviešu” rindās bija R.Ozoliņš un Edgars Tauters.





Foto: Raitis Puriņš