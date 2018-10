LLU pirmkursnieku badmintona sacensībās uzvar Elza Lote Buša un Māris Nagobads

Gan vīriešu, gan arī sieviešu turnīros tradicionālajās pirmkursnieku sacensībās badmintonā LLU Sporta centrā uzvarēja spēlētāji ar pieredzi Latvijas badmintona reitinga turnīros – Veterinārmedicīnas fakultātes studente Elza Lota Buša no Cēsīm un Tehniskās fakultātes students Māris Nagobads no Talsiem –, informē Latvijas Badmintona federācija.

Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē 2. un 3. vietu izcīnīja spēlētāji, kuriem šis bija pirmais badmintona turnīrs. Vīriešu vienspēlēs 2. vietu izcīnīja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes students Gvido Rāts, 3. vietā tās pašas fakultātes students Klāvs Kamerāds. Sieviešu vienspēlēs 2. vietu izcīnīja Vides un būvzinātņu fakultātes studente Solvita Šaraka, 3. vietā tās pašas fakultātes studente Renāte Upnere.

Šogad LLU pirmkursnieku turnīrā piedalījās salīdzinoši mazāk dalībnieku, jo turnīrs pēdējā brīdī tika pārcelts no pirmdienas, kas pāvesta Franciska vizītes dēļ Latvijā tika noteikta par brīvdienu, uz otrdienu. Tradicionāli LLU pirmkursnieku badmintona turnīrs notiek septembra pēdējās nedēļas pirmdienā vai trešdienā.

LLU pirmkursnieku turnīrā ir iekļauti septiņi sporta veidi – basketbols “3 pret 3”, volejbols, smagatlētika, stafetes skrējiens, vieglatlētika, peldēšana un badmintons. Sacensības visos sporta veidos notiek septembrī, lai līdz pirmkursnieku iesvētīšanas Azemitologa svētkiem būtu zināma uzvarētāja fakultāte.

Badmintons ir arī viens no desmit sporta veidiem, kas iekļauts LLU universiādē. Šie desmit sporta veidi ir vieglatlētika, šaušana, peldēšana, smagatlētika, volejbols, galda teniss, basketbols, florbols, telpu futbols un badmintons. Tāpat badmintons ir arī viens no sporta veidiem, kuru studenti var izvēlēties studiju kursā “Sports”. LLU pilna laika pamatstudiju 1. un 2. kursa studentiem studiju kursa “Sports” nodarbības ir obligātas, par to saņemot trīs kredītpunktus.

Badmintona nodarbības LLU studentiem LLU Sporta centrā notiek divas reizes nedēļā – pirmdienās un trešdienas no pulksten 16.30 līdz 18. LLU studentiem badmintona nodarbības ir bezmaksas. Šajā laikā badmintona treniņus apmeklē arī studenti no Indijas, Šrilankas, Ķīnas, Pakistānas, Rumānijas, Azerbaidžānas, Francijas un Vācijas.

LLU badmintona izlases dalībniekiem, kuri pārstāv LLU Latvijas čempionātā, Latvijas universiādē un SELL spēlēs, LLU Sporta centrs apmaksā dalību šajos turnīros, kā arī Latvijas badmintona reitinga licences, turnīros nodrošina ar LLU formas tērpiem, kā arī piešķir bezmaksas abonementu uz LLU peldbaseinu un trenažieru zāli.

2018. gadā LLU saņēma Latvijas badmintona federācijas gada balvu kā “Gada augstskola 2017”.

Foto: jbk.lv