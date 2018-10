LSFP izsludina Sporta stipendiju konkursu

Lai sekmētu studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām, izsludināts Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) Sporta stipendiju konkurss 2018./2019. mācību gadam. Pieteikšanās stipendiju konkursam līdz 30. oktobrim.



Līdz 30. oktobrim bakalaura, maģistra vai doktora programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti tiek aicināti pieteikties LSFP izsludinātajai Sporta stipendijai. Uz stipendiju var kandidēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās ES valstīs, informē padomes pārstāvis Kristaps Zaļkalns.

Konkursa kritēriji, izvēloties stipendiātus, ir kandidātu sekmes augstākās izglītības iestādē, kā arī sasniegumi sportā. Sporta stipendija tiks piešķirta tiem pretendentiem, kuri atbilstoši kritērijiem saņēmuši lielāko punktu skaitu. Piešķirto stipendiju apmērs atkarīgs no pieejamā stipendiju fonda attiecīgajā gadā, tomēr tas nepārsniedz 1500 eiro vienam studentam par vienu studiju gadu. Piesakoties stipendijai līdz oktobra beigām, stipendijas ieguvēji pirmo maksājumu saņems divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas ar LSFP. Pretendentu iesniegumus vērtēs Sporta stipendiju komisija, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Augstskolu sporta savienības un LSFP.

Pieteikties stipendijām var līdz 30. oktobrim, nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtot uz LSFP epastu lsfp@lsfp.lv, bet parakstītos dokumentu oriģinālus iesniedzot vai atsūtot uz LSFP biroju Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013.

LSFP Sporta stipendijas tiek piešķirtas kopš 2007. gada. Viens no konkursa galvenajiem mērķiem ir atbalstīt sekmīgi studējošos izlases līmeņa sportistus, sniedzot materiālo atbalstu mācību un treniņu darbam. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas balstīta uz sportistu sekmēm un sportiskajiem sasniegumiem pēdējā gada laikā.

Vairāk informācijas par sporta stipendiju konkursu, kā arī konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami LSFP mājaslapā lsfp.lv.







Publicitātes foto