Orientieristi sāk sezonu ar minirogainingu pilsētā (FOTO)

Ap simt dažāda vecuma orientēšanās sporta cienītāju, tostarp prāva grupiņa jaunsargu, startēja kluba “Alnis” sezonas atklāšanas sacensībās. Sācies pie Jelgavas novada Sporta centra, ap 15 kilometru garā minirogaininga maršruts ietvēra plašu teritoriju ar kontrolpunktiem no Pils salas līdz pat Langervaldes mežam.

Vīriešu konkurencē stundas laikā visvairāk punktu savāca Aivis Šiliņš un Ralfs Jānis Eižvertiņš, no senioriem – Ainārs Šiliņš, no supersenioriem Agris Eliņš, no jauniešiem – Gustavs Plonis un Oskars Šķiņķis. No sievietēm ašākā punktu vācēja izrādījās Zane Dzirkale, no seniorēm – Indra Segliņa, no superseniorēm – Liene Buša, no jaunietēm – Māra Krūmiņa, bet desmitgadīgu un jaunāku meiteņu grupā – Elīna Dzirkale.

Gadskārtējais seriāls “Alnis 2018” sāksies nākamceturtdien, 12. aprīlī, ar pirmās kārtas sacensībām pie Ozolnieku skolas (starts no pulksten 16 līdz 19) un, kā allaž, norisināsies 15 kārtās.

Foto: Raitis Puriņš