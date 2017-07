Ozolnieku un Jelgavas senioriem medaļas Latvijas badmintona čempionātā (FOTO)

No Latvijas senioru badmintona čempionāta, kas svētdien notika Salaspilī, Jelgavas un Ozolnieku seniori atgriezušies ar medaļām, informē Jelgavas Badmintona klubs.

Una Tīliba no Ozolniekiem atgriezusies ar divām sudraba medaļām – jauktajās dubultspēlēs 40+ pārī ar Olafu Krūzmētru no Ozolniekiem, kā arī sieviešu dubultspēlēs 40+ pārī ar Īvandu Kozlovu no Penkules. U.Tīlibai arī 4. vieta 35+ sieviešu vienspēlēs.

Ozolnieku sportists Olafs Krūzmētra izcīnīja 1. vietu vīriešu vienspēlēs 50+ grupā, 2. vietu jauktajās dubultspēlēs 40+ grupā pārī ar U.Tīlibu, bet 3. vietu vīriešu dubultspēlēs 40+ grupā pārī ar Aldi Valbaku no Ozolniekiem.

Savukārt A.Valbakam 3. vieta vīriešu dubultspēlēs 40+ grupā pārī ar O.Krūzmētru no Ozolniekiem un 4. vieta vīriešu vienspēlēs 45+ grupā.

Ainārs Zanders no Ozolniekiem izcīnīja 2. vietu vīriešu dubultspēlēs 40+ grupā pārī ar Vadimu Čulku no Jelgavas, bet bronzu vīriešu vienspēlēs 45+ grupā.





Foto: badminton.lv