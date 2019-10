Pasaules čempione ozolniece Krista Uzare atgriežas pēc traumas

Ozolniece Krista Uzare, kas 2018. gadā atnesa Latvijai pirmo pasaules čempiones titulu stāvus braucošajiem ūdens motocikliem, par spīti nodomiem šosezon aizstāvēt savu titulu, aprīlī guva traumu un lauztās potītes dēļ bija spiesta pavadīt divus mēnešus uz kruķiem, izlaist visus Eiropas sacensību posmus un arī pirmos divus no pasaules čempionāta. “Grand Prix of Qingdao”, kas norisinājās no 10. līdz 13. oktobrim Ķīnā, bija viņas pirmās nopietnās UIM-ABP “Aquabike” sacensības pēc traumas. Aizstāvot valsti savā klasē “Ski Ladies GP1”, kur startēja 15 sportistes no visas pasaules, sacensības Krista iesāka ar otro vietu kvalifikācijā, taču nākamajā dienā, ievērojami lielākos viļņos cīnīdamās par augstāku vietu, piedzīvoja kritienu, un nācās peldēt, paliekot septītajā vietā. Turpinājumā izdevās labāk iebraukties, pārējos divos braucienos sasniedzot sesto un pat otro vietu, bet kopvērtējumā – piekto. Ar rezultātu pirmajā startā pēc garākas pauzes Krista ir “gandrīz apmierināta” un bilst, ka ir jau skaidri zināms plāns, kas papildus nepieciešams, lai decembrī pēdējās sacensībās Arābu Emirātos veiktos vēl labāk.





Foto: no sportistes albuma