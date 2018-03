Sēdvolejbolisti gatavojas PČ kvalifikācijas turnīram (FOTO)

Latvijas sēdvolejbola izlase pirmoreiz tās pastāvēšanas vēsturē piedalīsies pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kas no 27. marta līdz 1. aprīlim norisināsies Jeju, Dienvidkorejā. Komandas pārstāvis un izlases spēlētājs Andrejs Filipavičs pastāsta, ka patlaban norisinās intensīvs treniņprocess, gatavojoties šim pasākumam, bet kā laba pārbaude nupat Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā aizvadīts pirmais no Baltijas līgas čempionāta pieciem posmiem. Latvija tajā bija pārstāvēta ar divām komandām, piedalījās arī sēdvolejbola vienības no Lietuvas un Baltkrievijas.

Pirmo vietu ar trim uzvarām izcīnīja izlases pamatvienība “Latvija I”, otro ieņēma lietuvieši, trešajā tika turnīra debitanti no Baltkrievijas, pret kuriem sīksti turējās Latvijas otrā komanda, tomēr palika ceturtajā vietā. Tajā spēlē arī jelgavnieks Aleksandrs Ronis, kas gan nav iekļauts Latvijas izlases sastāvā, bet, spītējot savām pārvietošanās problēmām, ar sēdvolejbolu nodarbojas un treniņus Rīgā apmeklē jau trīs gadus.

Trenera Vjačeslava Grimailova vadītajā Latvijas sēdvolejbola izlasē, kas dosies uz Dienvidkoreju, līdz ar A.Filipaviču iekļauti Uldis Ektermanis (komandas kapteinis), Dmitrijs Pavlovs, Vadims Skoriks, Vadims Landiševs, Aleksandrs Vivčariks, Boriss Jeparovs un Aleksejs Berķis. “Līdz šim Latvija sēdvolejbolā pārstāvēta tikai Eiropas čempionātos, kur augstākais sasniegums ir 90. gados izcīnītā astotā vieta. Līdz ar paaudžu maiņu pēc tam sekoja zināms kritums, bet pašreizējā sastāvā ir sākusies augšupeja,” vērtē A.Filipavičs. No 12.–13. vietas pirms gadiem četriem pērn Horvātijā jau izdevies Eiropas mērogā pakāpties uz devīto, bet pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs būs jauns izaicinājums.







Foto: Raitis Puriņš un Ruslans Antropovs