Skolu kauss orientēšanās sportā: Spīdolas ģimnāzijai otrā vieta (FOTO)

Latvijas Skolu orientēšanās kausa pēdējā posmā, kas norisinājās vakar Jelgavā, otro vietu ieņēma aizvadītā gada uzvarētāja Spīdolas ģimnāzijas komanda, individuālo rezultātu kopvērtējumā par septiņām sekundēm piekāpjoties šāgada laureātiem – Siguldas Valsts ģimnāzijai. Trešo vietu izcīnīja Valmieras Pārgaujas ģimnāzija.



Sacensības Pasta salā bija pulcējušas vairāk nekā 300 skolēnu, kas ātrumā un kontrolpunktu meklēšanas veiklībā salīdzinājās četrās vecuma grupās – 12 gadu un jaunāki (SV4 grupa), 13–14 gadu, (SV3 grupa), 15–16 gadu (SV2) un 17–19 gadu (SV1). Komandu vērtējumā sacensību uzvarētāju noteica trīs labākie rezultāti priekšsacīkstēs. No «spīdoliešiem» tos sasniedza Jānis Eižvertiņš un Signe Sirmā, kas savās grupās ieņēma pirmās vietas, un Mārtiņš Robežnieks, kas ierindojās sestajā.

Turpinājumā 12 labākie no katras vecuma grupas pusfinālā un pēc tam finālistu sešinieks noskaidroja individuālos Skolu kausa čempionus un godalgoto vietu ieguvējus, starp kuriem tika arī vairāki mājinieki. Signe, par septiņām sekundēm piekāpjoties sāncensei no Siguldas Valsts ģimnāzijas, ierindojās S1 grupas otrajā vietā. Otro vietu V1 grupā ieņēma Rihards Krūmiņš no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Starp V3 grupas finālistiem bija arī J.Eižvertiņš, taču viņš, tāpat kā vēl trīs sīvākie konkurenti cīņā par medaļām, sprinta ātrumā «nepaņēma» vienu no kontrolpunktiem, un līdz ar to godalgas sadalīja piektā un sestā rezultāta īpašnieki.

S3 grupas finālā meitenēm sestajā vietā finišēja Anna Buholca no Ozolnieku vidusskolas, savukārt jaunākajā grupā (S4) uzvarēja Māra Krūmiņa no Jelgavas 4. sākumskolas.

Latvijas Skolu orientēšanās kauss notika kopumā četros posmos, no kuriem trīs – Rīgā, Tērvetē un Lubānas novadā – bija reģionālie, bet viens – finālposms – notika Jelgavā.





Foto: Raitis Puriņš