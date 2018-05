Sporta hallē – pasaules līmeņa badmintons (FOTO)

Ar kvalifikācijas kārtu šodien Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā sācies pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International”, kas norisināsies līdz 3. jūnijam. Mājinieku starp tā dalībniekiem nav, taču interesentiem būs ekskluzīva iespēja klātienē vērot rekordaugstu badmintonistu spēles līmeni.

Jelgavā jau trešo, bet Latvijā piekto gadu notiekošo starptautisko turnīru atbalsta pasaulē pazīstamais sporta preču inventāra ražotājs “Yonex”, piešķirot tā vajadzībām 1200 zosu spalvu badmintona bumbiņas. Tāpat atbalstu sniegusi Latvijas Sporta federāciju padome un pilsētas pašvaldība.

Kā ziņo rīkotāji, turnīra 340 dalībnieki pārstāv 40 valstis. Vislielākās delegācijas pieteiktas no Vācijas (30), Francijas (26), Igaunijas (26), Zviedrijas (21), Dānijas (21), Krievijas (20). Ieradušies arī spēlētāji no tālām valstīm, tostarp Malaizijas un Indijas, pirmo reizi turnīrā startēs sportisti no Taiti. Spēcīgākais spēlētājs vīriešu vienspēlēs būs igauņu olimpietis Rauls Musts (Raul Must), kurš pasaules reitingā patlaban ir augstajā 75. vietā. Arī sievietēm pirmais numurs ir igauniete – Kristina Kūba (Kristin Kuuba) no pasaules reitinga 100. ailes.



Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un sacensību direktors Kristians Rozenvalds atklāj, ka pamatturnīrā, kas sāksies sestdien, spēlēs arī Latvijas spēcīgākais sieviešu dubultspēļu pāris Ieva Pope un Monika Radovska, kas pēc dalības Eiropas čempionātā pasaules reitingā ieņem 116. pozīciju. Kvalifikācijas kārtā spēlējošie Latvijas pārstāvji savukārt sacensības sāks šodien no pulksten 11, un šīs spēles varēs vērot arī TV kanālā sportacentrs.com.

Rīt pulksten 13 Sporta hallē turnīra svinīgā atklāšana, bet pēc tās gaidāms interesants pasākums – badmintona triku konkurss.







Foto: Raitis Puriņš