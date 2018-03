Starptautisks prestižs boksa turnīram “Jelgava Open” (FOTO)

Deviņu valstu sportisti – kopumā ap 90 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Somijas, Zviedrijas, Armēnijas, Īrijas un Polijas – cīnījās par pilsētas atklātā jauniešu un junioru čempionāta godalgām turnīrā “Jelgava Open”.



Mājiniekus, spēcīgajā konkurencē tiekot arī pie medaļām, pārstāvēja bokseri no Jelgavas Cīņas sporta veidu centra (JCSVC), kas trenera Aleksandra Knoha vadībā bija arī turnīra galvenais rīkotājs, un kluba “Jelgavas rings” trenera Sergeja Soldatenoka audzēkņi. Čempionu zeltu no JCSVC sportistiem savās svara kategorijās izcīnīja Deniss Sidorovs, Mārtiņš Klavinskis, Artūrs Ivanovs un Edmunds Lindermanis, bet no “Jelgavas ringa” – Marks Podoļskis. Sudrabu nopelnīja Aleksejs Zubovs, Aksels Kinduris, Raivis Zīle no “Jelgavas ringa” un Markus Tenčs no JCSVC, bet bronzas medaļa pienācās viņa kluba biedram Ruslanam Miļūnam.

Savukārt Jelgavā sportisko karjeru sākušais Raitis Sinkevičs veiksmīgi aizvadījis savu otro cīņu profesionālajā ringā, turnīrā “Fight Night 6” “Arēnā Rīga” pieveicot reitingā par 100 vietām augstāk esošo Viktoru Kesleru no Vācijas. Četru raundu cīņā tiesnešu lēmums par Raita uzvaru bijis vienbalsīgs. Jelgavnieka treneris klubā “LNK Boxing” ir Dmitrijs Šiholajs, ko par savu galveno treneri patlaban izvēlējies arī Mairis Briedis.



Foto: Raitis Puriņš