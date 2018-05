Turnīram “Yonex Latvia International” pieteikušies 340 badmintonisti no 40 valstīm

“Arī šogad Jelgavā notiekošais pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International” turpina pārrakstīt ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas badmintona vēsturi, jo uz turnīru ir pieteikušies rekorddaudz spēlētāju – 340,” ziņo turnīra direktors Kristians Rozenvalds. Rekordliels ir arī dalībvalstu skaits – 40. Pieteikšanās uz turnīru noslēdzās 1. maijā.



“Yonex Latvia International” turnīra direktors Kristians Rozenvalds informē, ka diemžēl visus 340 pieteiktos spēlētājus Jelgavā nevarēs uzņemt, jo Pasaules reitinga badmintona turnīra noteikumi ierobežo spēļu skaitu vienā turnīrā, attiecīgi nāksies ierobežot arī spēlētāju skaitu. Turnīra dalībnieki tiks atlasīti saskaņā ar pasaules badmintona reitingu.

Spēlētāju intereses pieaugums uz Latvijā notiekošo Pasaules badmintona reitinga turnīru bija novērojams arī iepriekš. 2016. gadā uz Jelgavas turnīru pieteicās gandrīz 200 spēlētāju no 20 valstīm, bet 2017. gadā pieteicās jau 230 spēlētāju no 30 valstīm.

Vislielākās delegācijas ir no Vācijas (30), Francijas (26), Igaunijas (26), Zviedrijas (21), Dānijas (21), Krievijas (20). Arī šogad turnīram ir pieteikti spēlētāji no tālām valstīm, tai skaitā Malaizijas un Indijas, bet kā jauninājums ir Taiti.

K.Rozenvalds teic, ka 2018. gada pieteikumu skaits ir ievērojami lielāks, nekā tika paredzēts. Salīdzinājumam, piemēram, aprīlī notikušajā “Finnish Open 2018” bija pieteikušies 304 spēlētāji, šogad janvāra vidū notikušajā “Yonex Estonian International” – 228, bet nedēļu vēlāk “Sweedish Open” pieteicās 293 spēlētāji. Tādējādi Latvijas turnīrs šobrīd ir ne tikai lielākais Baltijā, bet arī plašākā reģionā.

Latvijas turnīra panākumu pamatā ir gan vietējie, gan arī starptautiskie apstākļi, lēš K.Rozenvalds. “Spēlētājiem Jelgavā patīk. Tā ir studentu pilsēta ar visām no tā izrietošajām priekšrocībām, tai skaitā kopmītnēm un demokrātiskām ēdināšanas cenām. Viss ir kompakti, vienlaikus netālu no Rīgas, netālu no lidostas,” viņš stāsta.

“Mēs apzināti neko nesadārdzinām, kā to dažkārt dara citviet. Cenas par ēšanu un dzīvošanu ir adekvātas. Iepriekšējos turnīros visi spēlētāji ir saņēmuši arī dāvaniņas no “Dzintara”, “Lāču maizes”, “Floras” un “Adugs”, kā arī ūdeni no “Venden”. Atceros, kā spēlētāji sākotnēji pauda pārsteigumu, ka šis ir viens no retajiem turnīriem, kur viņiem kaut ko dāvina, nevis mēģina vēl papildus kaut ko pārdot un uz spēlētāju rēķina nopelnīt,” spēlētāju attieksmi atstāsta K.Rozenvalds.

“Jāatzīmē arī tas, ka ir sācies kvalifikācijas periods uz Eiropas spēlēm, kas notiks nākamgad Minskā. Tāpat šobrīd ir jūtams badmintona pacēlums Eiropā, tāpēc ir vairāk jaunu sportistu, kuri piedalās pasaules reitinga turnīros,” viņš piemetina.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International” notiek jūnija pirmās nedēļas nogalē, šogad tas norisināsies jau piekto gadu pēc kārtas. Šogad “Yonex Latvia International” notiks no 31. maija līdz 3. jūnijam. Jau trešo gadu pēc kārtas turnīrs notiks Jelgavā, bet 2014. un 2015. gadā turnīrs notika Rīgā ar nosaukumu “Yonex Rīga International”. Pasaules reitinga badmintona turnīrs Latvijā notika arī 2005. un 2006. gadā Inčukalnā ar nosaukumu “RSL Riga District International Badminton Tournament”.

Latvijas starptautisko badmintona turnīru jau piekto gadu pēc kārtas atbalstīs pasaulē pazīstamais sporta preču inventāra ražotājs “Yonex”, turnīra vajadzībām piešķirot 1200 zosu spalvu badmintona bumbiņas. “Badmintona spēlētājiem un līdzjutējiem mēs esam ļoti pazīstams zīmols. Vairāk nekā 60 procenti pasaules reitinga turnīru notiek ar “Yonex” badmintona bumbiņām. Turklāt spēlētājiem “Yonex” līdzdalība turnīra rīkošanā ir kā kvalitātes zīme,” stāsta Ilgvars Strazdiņš, “Yonex” pārstāvis Latvijā un Lietuvā. Turnīra rīkošanu atbalsta arī Latvijas Sporta federācijas padome un Jelgavas pašvaldība.







Foto: yli.lv