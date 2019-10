Videi draudzīgāki skrējieni: pieredzē dalās biedrība “Meža taku skrējieni” (FOTO)

Pēc 2018. gada Londonas maratona no ielām savākti 5200 kilogrami atkritumu un 3500 kilogrami pārstrādājamo atkritumu, tostarp aptuveni 47 000 plastmasas pudeļu. Vasarā uzmanību piesaistīja žurnālā “Vides Vēstis” publicētā informācija, ka, lai mazinātu atkritumu lērumu un Londonas maratonu padarītu par pasaules līderi ilgtspējīgu masu pasākumu vidū, tā rīkotāji samazināja trasē izmantoto pudeļu skaitu par 215 000 vienībām; trīs dzērienu punktos pudeļu vietā izsniedza kompostējamas glāzes; vienā stacijā sporta dzērienu izsniedza no aļģēm gatavotās ēdamās kapsulās; 700 skrējējiem piešķīra pudeļu jostas, ko pēc tam savāca atkārtotai izmantošanai; pudeles bija gatavotas no pārstrādātas plastmasas; norādījumi par trasi netika iespiesti uz papīra. Turklāt gaisa piesārņojums 2018. gada maratona laikā ceļu slēgšanas dēļ samazinājās par 89 procentiem. Londonas maratona rīkotāji ir apņēmušies līdz 2020. gada decembrim panākt to, ka nekas nenonāk izgāztuvēs, jo viss iespējamais tiek izmantots atkārtoti. Skrējēji un skatītāji tiek mudināti izmantot sabiedrisko transportu, visas startā pamestās drēbes tiek savāktas un pārstrādātas vai lietotas no jauna, skrējējiem netiek izdalītas nevajadzīgas reklāmas lapiņas, un tiek lietotas energoefektīvas spuldzes, lai samazinātu enerģijas patēriņu un emisijas. Latvijā 2019. gada sezonu, savos skrējienos neizmantojot vienreizlietojamās krūzītes, uzsāka biedrība “Meža taku skrējieni”. Nu gads tuvojas izskaņai, un viņi var dalīties pieredzē, cik reāli Latvijā organizētajos skriešanas pasākumos ir atteikties no šādu trauku lietošanas.



