Zināms iespējamais Latvijas tenisa izlases sastāvs Deivisa kausa izcīņai Jelgavā; Gulbis nepiedalīsies

Jau pēc divām nedēļām, no 3. līdz 5. februārim, Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā norisināsies Deivisa kauss, kur tenisa laukumā tiksies Latvijas un Norvēģijas vīriešu tenisa izlases, informē Latvijas Tenisa savienība. Latviju šajās sacensībās varētu pārstāvēt Miķelis Lībietis, Mārtiņš Podžus, Artūrs Lazdiņš un Rūdolfs Mednis. Ernests Gulbis dalību Deivisa kausa izcīņā veselības problēmu dēļ vēl neatsāks.



Miķelis Lībietis un Mārtiņš Podžus izlasē spēlē jau kopš 2011. gada. M.Lībietis šobrīd ATP rangā ieņem 380. vietu. Iepriekšējā gada novembrī viņš sasniedza savu karjeras augstāko pozīciju – 352. vietu. Savukārt M.Podžus piedzīvojis kritumu vienspēļu rangā un tagad atrodas 793. pozīcijā.

R.Mednis šobrīd atrodas 1288. vietā dubultspēļu rangā, karjeras augstāko punktu sasniedzis pērnā gada decembrī, ierindojoties 1277. vietā, savukārt vienspēļu rangā ierindojas 1545. pozīcijā. A.Lazdiņš šobrīd atrodas 1277. pozīcijā, savukārt dubultspēļu rangā – 1188. pozīcijā.

Norvēģijas vīriešu tenisa izlases spēlētāji šobrīd neviens neatrodas labāko divsimtniekā pasaules rangā. Valsts pirmā rakete, 17 gadu vecais Kaspers Rūds (Casper Ruud), ATP rangā atrodas 266. vietā, savukārt dubultspēļu rangā – 934. pozīcijā. Neviens cits no norvēģu spēlētājiem nav iekļuvis labāko piecsimtniekā.

Latvijas un Norvēģijas spēles pāra uzvarētājs 7.–9. aprīlī tiksies ar Maroku vai Dāniju, lai turpinātu Deivisa kausa izcīņu Eiropas–Āfrikas zonas otrās grupas otrajā kārtā. Par vietas saglabāšanu arī zaudējošajai valstij nāksies cīnīties ar kādu no minētajām pretiniecēm. 15.–17. septembrī norisināsies Eiropas–Āfrikas pirmās grupas izšķirošās cīņas.

Kārlis Lejnieks, Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretārs: «Latvijā ir ļoti daudz tenisa entuziastu, jo teniss jau vēsturiski ir viens no populārākajiem sporta veidiem. Rīkojot Deivisa kausu Latvijas novados, tiek piesaistīti jauni tenisa spēlētāji, kuri var iedvesmoties no augsta līmeņa tenisistiem un tiekties sasniegt panākumus, lai kļūtu no amatiera līmeņa spēlētājiem par profesionāļiem. Ar nepacietību gaidām Deivisa kausa izcīņu Jelgavā, lai varētu atbalstīt mūsu Latvijas izlases spēlētājus.»

Deivisa kausa sacensības norisinās jau kopš 1900. gada. Sākotnēji tās tika organizētas kā sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet šobrīd tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības, kuras organizē Starptautiskā Tenisa Federācija (ITF).

Deivisa kausa izcīņu atbalsta «BNP Paribas», «Adecco», «Itera Latvija», «Latvijas Gāze», «LDZ Cargo», «Domenikss», «Nike», «Sportland», «VENDEN», Zemgales Olimpiskais centrs un Jelgavas dome.







Publicitātes foto