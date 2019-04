Diāna Dude: "Treneris mācīja, ka viss sākas ar aizsardzību"

Jelgavas BJSS audzēkne Diāna Dude šajā sezonā bija viena spilgtākajām figūrām basketbola laukumā "Jelgava/BJSS" dāmu komandā, kas startēja Baltijas sieviešu klubu apvienotajā čempionātā. Viena no līgas labākajām cīnītājām par atlecošajām bumbām uzsver, ka ir gandarīta pārstāvēt dzimtās pilsētas komandu visaugstākā līmeņa sacensībās.

19 gadus vecā uzbrucēja šajā sezonā Baltijas sieviešu klubu apvienotajā čempionātā 27 spēlēs caurmērā guva 11,1 punktu, izcīnīja 11,4 atlecošās bumbas uzrādīja lietderības efektivitātes koeficientu 15,1, kas ir 12.labākais rādītājs līgā. Jelgavniece savas karjeras laikā pārstāvējusi arī Latvijas U18 jauniešu izlasi.

Pirmā pilnā sezona visaugstākajā līmenī aizvadīta. Kādas sajūtas un emocijas par aizvadīto sezonu kopumā?

Esmu ļoti gandarīta, ka varēju arī šogad pārstāvēt Jelgavas komandu, tikai šogad jau daudz augstākā līmenī. Pagājušo sezonu aizvadījām Latvijas Jaunatnes basketbola līgā un to noslēdzām ar sudraba medaļām kaklā. Bija ļoti grūti noticēt pieņemt to, ka tās ir beigas un vairs nekad nespēlēsim kopā šādā sastāvā un galvenokārt pie trenera (Harijs Zelčs – aut.), kurš ar lielāko daļu no mums jau bija strādājis no pašiem pirmsākumiem. Sezonas beigās gan es, gan pārējās spēlētājas nolēmām, ka katra iesim savu ceļu, bet vasarai ritot jau uz otro pusi ar komandas biedrenēm sapratām, ka gribam tomēr spēlēt plecu pie pleca. Pierunājām treneri Hariju Zelču izveidot komandu. Viss notika ļoti spontāni un ātri, jo tobrīd sezona vairs nebija aiz kalniem, bija daudz lietu, kas jāizdara. Izveidojām jaunu komandu, pieteicāmies līgai un sākām trenēties. Interesants fakts, ka dažas no veterānēm nebija bumbu turējušas rokās desmit gadus! Neskatoties uz to, mēs soli pa soli gājām uz priekšu un, manuprāt, pēc šīs sezonas visas esam krietni progresējušas.

Kā tu vērtē savu individuālo sniegumu un ko tu pati kā basketboliste ieguvi spēlējot šāda līmeņa sacensībās?

Grūti jau pašai sevi novērtēt. Sezonas gaitā bija kāpumi un kritumi. Visvairāk esmu neapmierināta ar savu metienu precizitāti, tādēļ krietni vēl jāstrādā pie metiena tehnikas. Domāju, ka spēlējot šajā līmenī esmu uzlabojusi fizisko sagatavotību. Šī gan nebija pirmā sezona, ko aizvadīju profesionālā līmenī, jo pagaišajā gadā pārstāvēju Rīgas Stradiņa universitātes komandu, taču šogad "Jelgava/BJSS" galvenais treneris man uzticējās daudz vairāk un mans spēles laiks bija ievērojami lielāks nekā tas bija pērn RSU. Bija prieks spēlēt kopā ar gados jaunākām komandas biedrenēm un palīdzēt arī viņām attīstīties un progresēt. Īpaši vēlos izcelt Eniju Ķīvīti, kuras meistarības uzlabošanās bija krasi pamanāma jau sezonas gaitā.

Kas bija grūtākais sezonas laikā, ko komandai nācās piedzīvot un kas pietrūka, lai jūs tiktu pie nedaudz vairāk uzvarām?

Ļoti ilgs laiks pagāja, lai mēs saspēlētos, saprastos un sajustu viena otru uz laukuma. Esam jauna komanda un šādā sastāvā nekad kopā līdz šim nebijām spēlējušas. Visgrūtāk emocionāli bija tikt pāri tām spēlēm, kuras zaudējām ar niecīgu punktu starpību. Sākām aizdomāties, ka, iespējams, laukumā nav izdarīts viss iespējamais un ja būtu spēlējušas savu spēju robežās, kas zina, kāds būtu mača iznākums dažām zaudētām spēlēm. Protams, iegāza arī gaužām zemā metienu precizitāte, gan man, gan visai komandai. Tomēr man ir milzīgs prieks, ka lielais zaudējumu skaits nepazudināja vēlmi cīnīties un turpināt trenēties. Tieši otrādi - gribējām parādīt laukumā sevi no labākās puses un tas pierādījās darbos. Komandas kopējais sniegums sezonas otrajā pusē bija acīmredzami uzlabojies un izcīnījām vairākas uzvaras.

Tu esi 2.vietā visā līga atlecošo bumbu statistikas kategorijā. Izstāsti kāda ir tā pareizā formula, lai katrā spēlē tiktu pie tik daudz bumbām, turklāt lielu daļu izcīnot tieši uzbrukumā?

Šis ir grūts jautājums, jo pati pat nezinu konkrētu atbildi. Spēlējot nekad nedomāju par savu individuālo statistiku, bet cenšos vienmēr izdarīt visu, lai komandas sniegums būtu labāks. Runājot par atlecošajām bumbām, tas jau laikam man iemācīts bērnībā, kad vēl spēlēju Kandavas komandā. Treneris mācīja, ka viss sākās ar aizsardzību, laikam jau, tāpēc gribu izcīnīt bumbas, ne tikai aizsardzībā, bet arī uzbrukumā, lai nemaz nebūtu jāpieļauj doma, ka jāskrien atpakaļ un jāaizsargājas.

Vai citas, augstāka līmeņa komandas nav interesējušās par tevi?

Nē, nekādi nopietni piedāvājumi nav bijuši, tikai nebūtiski uzaicinājumi uz ASV vai Itāliju. Patiesībā vislabāk es sevi saskatu Jelgavas komandas rindās. Pārstāvot komandu man svarīgas attiecības un mikroklimats komandā. Spēlējot citās vienībās neesmu jutusies tik brīvi un labi kā Jelgavā. Starp spēlētājām ir lielisks attiecības ne tikai uz laukumā, bet arī ārpus tā. Svarīgi arī tas, ka man patīk spēlēt pie trenera Harija Zelča, kurš ar pareizo attieksmi attiecas pret sev uzticēto darbu un savām spēlētājām.

Kādi plāni ir uz vasaras sezonu?

Šī sezona ir ļoti ātri beigusies atlicis daudz laika, lai sagatavotos nākamajai. Līdz vasaras sākumam trenēsimies, tāpat kā iepriekš. Noteikti vairāk slīpēsim darbību aizsardzībai un darīsim visu, lai izlabotos metienu precizitāte. Vasarai sākoties dosimies pelnītā atpūtā un, tad jau vasaras vidū atsāksim trenēties. Noteikti būs paredzētas nometnes, kurās varēsim uzkrāt labu fizisko bāzi, kuru neizdevās iegūt pirms šīs sezonas.

Foto: no zz.lv arhīva