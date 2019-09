Džudo sacensības velta trenera piemiņai (FOTO)

“Jelgavas džudo kauss” šogad bija veltīts augustā mūžībā aizgājušā ilggadējā jelgavnieku trenera Ulda Drusta piemiņai. Sacensības ar starptautisku vērienu jau otro gadu rīko klubs “Jelgavas džudo”, un tā vadītājs Sergejs Vasjkovs atgādina, ka U.Drusts viņam un jaunajiem kolēģiem paliks atmiņā un cieņā arī kā šā sporta veida pamatlicējs mūsu pilsētā. Līdzdalības veidā šo cieņu apliecināja ap 340 jauno džudistu no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas klubiem un Tamperes Somijā.

No BJSS treneru Kima Usačeva un Gunta Malēja audzēkņiem savās svara kategorijās pirmo vietu izcīnīja Artjoms Marčenko (U11), otro – Anastasija Isajeva, Evita Veilande (abas U13) un Josifs Teļatņikovs (U15), trešo – Alekss Patejonoks (U10), Mārtiņš Ozoliņš (U11), Ruslans Poļiško un Sergejs Adatiņš (abi U13). No S.Vasjkova un Marinas Mazures audzēkņiem sudraba medaļas Jānim Jakobam Birnītim (U10), Dāvidam Fūrmanim, Arnoldam Losānam (abi U11) un Artjomam Grigorjevam (U15), bronza – Tamerlanam Voroņeckim (U10), Maksimam Solovjovam (U11), Denisam Britikovam (U13) un Jegoram Merkuševam (U15).

Foto: Ruslans Antropovs