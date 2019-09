Eiropas sporta nedēļā aicina uz gaisa balonu tautas sporta pasākumu Zaļeniekos

Eiropas sporta nedēļas ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" atbalstu, tiek organizēts gaisa balonu tautas sporta pasākums fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšanai, kā aicinājums veselīgam dzīvesveidam.Pasākuma norises laiks : 26. -29.septembris, bet norises centrālā vieta - Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Zaļenieku Komerciālās un arodvidusskolas (KAV) stadions. Ieejas maksa netiek piemērota - ikviens interesents aicināts būt klāt gaisa balonu sporta pasākumos, ievērojot drošības nosacījumus. Pasākuma mērķis - radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu un ģimeņu aktīvai līdzdalībai tautas sporta pasākumos, informē biedrības "Latvijas Aeroklubs" valdes priekšsēdētājs Gints Gailis.

Gaisa balonu sporta pasākumu programma un lidojumu operatīvā informācija būs pieejama Interneta vietnē www.gaisabaloni.info 26.septembrī no pulksten 23. Ņemot vērā to, ka gaisa balonu lidojumi, vadoties no lidojumu drošības apsvērumiem, ir simtprocentīgi atkarīgi no lokālās meteoroloģiskās situācijas, pasākumu programmā var tikt ieviestas operatīvas korekcijas, kas saistītas ar lokālo meteoroloģisko situāciju un lidojumu drošības prasību izpildi.

Piezemēšanās laiks un vieta ir simtprocentīgi atkarīga no lokālās meteoroloģiskās situācijas, vēja virziena un ātruma augstumā no Zemes līdz 100 metriem. Visus lēmumus, kas saistīti ar lidojuma norisi, pilots pieņem vienpersoniski un individuāli. Gaisa baloniem var tikt noteiktas atsevišķas starta vietas un gaisa baloni veic piezemēšanās manevru katrs savā piezemēšanās laukumā.

Sestdien, 28.septembrī no pulksten 16.30 līdz pulksten 18 Zaļenieku KAV sporta stadionā visiem interesentiem būs pieejamas gaisa balonu lidojumu komandas, tiks organizēts gaisa balonu sporta marķeru mērķī mešanas čempionāts – uzvarētājus gaida balvas, ko nodrošina Jelgavas novada dome. Tāpat šajā laikā būs pieejamas gaisa balonu lidojumu komandas, piloti, kas klātesošos iepazīstinās ar gaisa balonu sporta inventāru, pastāstīs par gaisa balonu lidojumu specifiku sporta pasākumos un , ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, atļaus tuvāk iepazīties ar gaisa balonu sporta aprīkojumu un inventāru. Labvēlīgos laika apstākļos no pulksten 17.30 plānota lidojumu uzsākšana tieši Zaļenieku KAV sporta stadionā. Lietus gadījumā pasākuma norise tiek ierobežota.

Meteoroloģiskā informācija pasākumā laikā izmantojamajam lidojumu rajonam ir pieejama šeit : http://www.gaisabaloni.org/index/meteo_radar_info/0-6 , bet meteoroloģiskie nosacījumi gaisa balonu lidojumiem pieejami šeit : www.gaisabaloni.info/lidojums.pdf .

Precizēta informācija par pasākuma norises gaitu būs pieejama Interneta vietnē www.gaisabaloni.info 28.septembrī no pulksten 10.

Labvēlīgos laika apstākļos lidojumu starts Zaļenieku KAV stadionā plānots arī 27.septembrī no pulksten 17.30, 28.septembrī no pulksten 7.15 un 29.septembrī no pulksten 7.15. Operatīvā informācija par lidojumu norisi būs pieejama ne ātrāk kā 2 stundas pirms augstāk norādītajiem plānotajiem lidojumu starta laikiem Interneta vietnē www.gaisabaloni.info .

Kā notiek lidojums ar gaisa balonu ?

Ir sagatavots informatīvs video materiāls, kas pieejams http://www.gaisabaloni.info/index/ka_notiek_lidojums_ar_gaisa_balonu/0-7

Foto: publicitātes