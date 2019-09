Eiropas Sporta nedēļā – atvērtās nodarbības, sporta naktis un kross

No 23. līdz 30. septembrim Eiropā un arī Latvijā norisināsies Eiropas Sporta nedēļa. Dažādi bezmaksas pasākumi ar saukli "Sporto Jelgava" šajā nedēļā notiks arī mūsu pilsētā. Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās ar Latvijas Sporta federācijas atbalstu, un pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Atvērtie treniņi pilsētas sporta skolās

23. un 24. septembrī no pulksten 16 līdz 19 notiks atvērtie treniņi Jelgavas pilsētas sporta skolās – Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS), Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā (JSPS), Jelgavas Ledus sporta skolā (JLSS) un futbola skolā "Jelgava".

Peldēšanas skolā abas dienas varēs vērot peldēšanas treniņus LLU baseinā un tikties ar treneriem.

JLSS pirmdien, 23. septembrī, no pulksten 16 līdz 19 uz atvērtajām hokeja nodarbībām ledus hallē gaidīs bērnus vecumā no 5 līdz 7 gadiem un viņu vecākus. Savukārt otrdien, 24. septembrī, no pulksten 17.10 līdz 18 hallē kopā ar vecākiem aicināti bērni no 4 līdz 6 gadu vecumam, kuriem saistoša ir daiļslidošana.

Plašu atvērto treniņu programmu piedāvā BJSS. Turklāt BJSS treniņi notiek dažādās pilsētas sporta bāzēs. Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) stadionā pirmdien, 23. septembrī, no pulksten 16 līdz 19 var apmeklēt vieglatlētikas treniņu, no pulksten 16 līdz 20 notiks BMX treniņi ZOC BMX trasē un futbola treniņš ZOC mākslīgā seguma laukumā.

Abas dienas no pulksten 15.30 līdz 20 ir iespēja apmeklēt basketbola treniņus gan ZOC, gan Jelgavas sporta hallē, kur uz vieglatlētikas celiņa no pulksten 15.30 līdz 19 notiks arī vieglatlētikas treniņš. Tāpat pirmdien un otrdien no pulksten 15.30 līdz 19 interesentus gaidīs mākslas vingrošanas nodarbības, kas notiks LLU sporta centrā Tērvetes ielā 91d, bet no pulksten 16.30 līdz 20 būs iespēja tuvāk iepazīt džudo – treniņi notiek BJSS galvenajā bāzē Lapskalna ielā 18b.

Uz atvērtajiem treniņiem interesentus no pulksten 16 līdz 19 23. un 24. septembrī gaidīs arī futbola skola «Jelgava». Bērniem un vecākiem, kuri vēlas piedalīties futbola treniņā, lūgums vispirms pieteikties skolas biroja telpās Rūpniecības ielā 77a, 2. stāvā, un pārstāvji viņus pavadīs uz treniņu Kārklu ielā 6.

Arī pieaugušie aicināti piedalīties krosā

25. septembrī pļavā pretim Jelgavas pilij notiks ikgadējais Jelgavas čempionāts krosā. Tajā, kā ierasts, piedalīsies Jelgavas skolu komandas, bet noskriet trīs kilometru distanci aicināts ikviens.

Skolēniem starti sāksies pulksten 14, bet vispārīgajai grupai – pulksten 18, un tajā var startēt 2003. gadā dzimuši un vecāki dalībnieki.

Krosam lūgums iepriekš pieteikties pa e-pastu maija.actina@sports.jelgava.lv, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Taču pieteikties varēs arī pirms skrējiena – reģistrācija notiks sacensību dienā no pulksten 17.

Nakts orientēšanās Langervaldes mežā

Orientēšanās klubs «Alnis» ceturtdien, 26. septembrī, pulksten 20 aicina piedalīties nakts orientēšanās seriāla "Alnis 2019" pirmajā posmā Langervaldes mežā. Līdzi jāņem lukturītis, un kājās jābūt piemērotiem apaviem.

Reģistrēšanās sacensībām pie galvenās ieejas Langervaldes mežā no Garozas ielas sāksies pulksten 19.15, un dalībnieki no organizatoriem saņems atzīmēšanās čipus. Sacensības notiks šādās grupās: 2009. gadā dzimuši un jaunāki zēni un meitenes, 2005.–2008. gadā dzimuši jaunieši un jaunietes, atklātā grupa (2004.–1984. gadā dzimuši vīrieši un sievietes) un senioru grupa (1963.–1983. gadā dzimušie).

Jāpiebilst, ka nakts orientēšanās sacensībām «Alnis 2019» pavisam būs trīs kārtas. 2. kārta 3. oktobrī pulksten 20 notiks Pasta salā, 3. kārta – 10. oktobrī pulksten 20 pie Ozolnieku vidusskolas.

Pirmoreiz – Jauniešu sporta nakts

Piektdienas vakarā, 27. septembrī no pulksten 19.30 līdz 22.30, Jelgavas jaunieši sporta hallē Mātera ielā 44a aicināti uz Jauniešu sporta nakti. Tajā varēs iepazīt dažādus sporta veidus, piemēram, lakrosu, regbiju, džiudžitsu, virves vilkšanu.

Jauniešu sporta naktī piedalīsies pilsētas sporta klubi, iepazīstinot ar sevi, pārstāvēto sporta veidu un aicinot pievienoties. Paredzēti arī paraugdemonstrējumi.

Jelgavas sporta hallē būs pārstāvēti 11 sporta veidi – piedalīsies Jelgavas Skvoša klubs, regbija klubs "Mītava", Mītavas Lakrosa klubs, boksa klubs "Olimpiskais rings", Jelgavas Vieglatlētikas klubs, virves vilkšanas klubs "Ozoli", Jelgavas Novusa klubs, ar alpīnisma un klinšu kāpšanu iepazīstinās biedrība "Remoss", ar tekvondo – biedrība "Olimpiks", mototriālu – "AGxtreme", brazīļu džiudžitsu – "Jiu Jitsu team Jelgava".

Pasākumam nav iepriekš jāpiesakās. Uz pasākumu līdzi jāņem sportošainai piemēroti apavi.

Nevalstisko organizāciju komandas gaidītas sporta spēlēs

28. septembrī no pulksten 9.30 Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a notiks Jelgavas NVO sporta spēles, kurās aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju biedri ar ģimenēm un draugiem. Komanda sporta spēlēm jāpiesaka līdz 24. septembrim.

Lai piedalītos sporta spēlēs, ir jāizveido sešu cilvēku vecumā no 13 gadiem komanda, kas sacentīsies dažādās stafetēs, piemēram, dvieļubolā, garākajā stafetē, basketbola soda metienos.

Komanda sacensībām līdz 24. septembrim obligāti jāpiesaka vai nu klātienē Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 vai pa e-pastu zanna.novasa@dome.jelgava.lv. Pieteikuma anketa pieejama pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Institūcijas", apakšsadaļā "Sabiedrības integrācijas pārvalde". Paredzētas arī individuālās aktivitātes bērniem.

"BeActive" sporta nakts Jelgavā

Būt aktīviem mudina arī Jelgavas sporta un fitnesa klubi, 28. septembrī ielūdzot uz "BeActive" sporta nakti, kurā bez maksas varēs piedalīties klubu piedāvātajos treniņos. No pulksten 19 līdz 23 durvis vērs veselības centrs un fitnesa klubs "Fitland" (Dobeles šosejā 7), fitnesa studija "RS fitness" (Dobeles šosejā 2), ZOC un sporta klubs "Bio Ritmi Sports" (Akadēmijas ielā 21).

Fitnesa trenere Rita Saltuma fitnesa studijā "RS fitness" jelgavniekus aicina tuvāk iepazīt TRX, Tabata un Grip. Pulksten 19 notiks Grip treniņš, pulksten 20 – TRX, pulksten 21 – Tabata, pulksten 22 – TRX. Šīm nodarbībām obligāti iepriekš jāpiesakās tiešsaistē studijas mājaslapā www.rsfitness.lv.

Lai gan "BeActive" sporta nakts Jelgavā notiks no pulksten 19 līdz 23, klubs "Fitland" būs atvērts jau no pulksten 9. Varēs izmēģināt cigun, deepWORK, Roll relax, piedalīties velotreniņā un citās nodarbībās, kā arī izmēģināt skvošu. Roll relax un velotrenažieru nodarbībām iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63023070. Ar visu piedāvāto nodarbību klāstu un konkrētiem laikiem var iepazīties kluba "Fitland" mājaslapā www.fitland.lv.

Dažādas aktivitātes iecerētas arī sporta klubā "Bio Ritmi Sports", - vairākas individuālās un četras grupas nodarbības – zumba, bokss, TRX un aerobika "Shape burn". Par precīziem nodarbību laikiem un pieteikšanos drīzumā tiks informēts kluba facebook.com lapā.

