Finālā paredz Brazīliju

Vienai sporta mīļotāju pusei piekrītot, otrai oponējot uzskatam, ka futbols ir visu sporta veidu karalis, šonedēļ sākas Pasaules kausa izcīņa. Nenoliedzami, viens no lielākajiem, ja ne lielākais notikums sporta pasaulē. 32 komandas sāk cīņu par planētas labāko futbolistu titulu. Pašreizējie čempioni vācieši šo godu no laba prāta diez vai gribēs atdot, turpat jau būs arī ierastie favorīti – Spānija, Brazīlija, Francija un vēl daži citi. Jelgavai ir paveicies – mums ir arī pašiem sava futbola komanda, par kuru fanot vietējā līmenī. Sākoties Pasaules kausam futbolā, piedāvājam mūsu spēlētāju viedokļus par iespējamiem finālistiem un komandām, kuru cīņām katrs no viņiem sekos visvairāk.





FK “Jelgava” futbolistu prognozes lasiet 14. jūnija “Zemgales Ziņās”