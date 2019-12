Futbols – ziemas režīmā (FOTO)

Ar pirmajām spēlēm Jelgavas Sporta hallē sācies pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā amatieriem, ko ar pilsētas Sporta servisa centra atbalstu rīko FK “Jelgava”. Telpās ziemas periodā biežāk nodarbojas arī virslīgas un jauniešu komandu futbolisti, kuriem gan pamatā treniņi tomēr turpinās āra apstākļos. “Īpaši, ja tie ir tik labvēlīgi kā pašlaik,” bilst kluba direktors Armands Peilāns un futbola skolas “Jelgava” Jaunatnes akadēmijas vadītājs Marks Dresmanis.

Septiņas komandas, divi apļi



“Šogad pieteicās septiņas komandas, par trim mazāk nekā pagājušajā gadā, līdz ar to pārstāvju apspriedē kopīgi izlēmām pamainīt čempionāta formātu. Spēlēsim divus apļus, līdz ar to regulārais turnīrs sanāks garāks un tajā nopelnītie punkti noteiks arī galīgo vietu sadali,” skaidro FK “Jelgava” bāzes direktors Mārtiņš Krūmiņš, kura pārziņā jau otro gadu ir telpu futbola čempionāta rīkošana.

Jaunpienācēja dalībnieču septiņniekā ir Dobeles “Allegro” vienība. No pārējām sešām ar jaunu nosaukumu “Pārlielupe” startē pērnā gada čempioni Ozolnieku vīri, “FK 87” ir iepriekšējie “Latvijas logi”, bet Olaines vienība, acīmredzot sponsoriem par godu, pārdēvējusies par “Ivola Line”.

Tradīcijas nosaukumā saglabā FK “Senči” un “LLU”, kuras pieteikumā līdz ar studentiem atrodami arī pazīstami FK “Jelgava” spēlētāju un treneru uzvārdi, piemēram, Aleksandrs Cauņa, Artis Jaudzems, Valērijs Redjko, Dāvis Caune, Antons Dresmanis. Savukārt “RSU/BAO” savam nosaukumam pievienojusi ciparu 2. “Kluba pirmā komanda šogad spēlē futzāla virslīgā, un šā iemesla pēc arī saskaņā ar mūsu amatieru turnīra nolikumu “RSU/BAO2” komandas punkti no oficiālā rezultātu saraksta beigās tiks svītroti. Jelgavas turnīrā otrais sastāvs piedalās, lai uzturētu spēļu praksi,” pastāsta M.Krūmiņš, piebilstot, ka pati šādas komandas līdzdalība čempionāta kopējo līmeni noteikti ceļ.

Foto: Eva Pričiņa