Jelgavas Futbola akadēmija pārstāvēta visos vecumos (FOTO)

Ar pirmajām spēlēm aprīlī sezonas gaitu uzņēmis Latvijas Futbola federācijas bērnu un jaunatnes čempionāts, kurā visās vecuma grupās un dažā pat ar vairākām komandām pārstāvēta Jelgavas Futbola akadēmija (JFA). “Pirmo gadu divas vienības ir U13 vecuma konkurencē – attīstības un elites grupā. Elites turnīrā spēlē arī U18 vecuma futbolisti, un šosezon uz to pakāpās U16. Meistarības grupā cīnās U14 zēni, no attīstības grupas uz meistarības pacēlusies U15 komanda,” par jau “īsto” 11:11 futbolu spēlējošajām vienībām pastāsta JFA vadītājs un arī viens no akadēmijas 16 treneriem Edgars Kļenausks.

Vispirms Zemgales turnīrs un pēc tam Latvijas mēroga fināli ir U10, U11 un U12 komandām, kas spēlē 8:8 futbolu. “Pēdējos 10 gados esam vienmēr bijuši starp finālistiem,” piebilst JFA vadītājs. Līdzīga sistēma arī mazajās grupās, kas savu čempionātu 6:6 formātā izspēlē sabraukumu veidā un kur, pēc E.Kļenauska teiktā, ir “pa divām trim komandām visos vecumos”.

Par jaunatnes oficiālo spēļu mājvietu šosezon apstiprināts FK “Jelgava” jaunās treniņbāzes laukums Kārklu ielā (“Ziņas” tajā iegriezās 17. aprīļa pievakarē, kad maču pret “Ogres NSC” aizvadīja un 3:1 uzvaru svinēja U15 puiši), taču futbola saimniecība ir gana plaša, lai joprojām treniņiem un spēlēm tiktu īrēts arī mākslīgā seguma laukums Zemgales Olimpiskajā centrā.



Foto: Raitis Puriņš