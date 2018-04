"Jelgavas" futbolisti sezonas ievadā sarūgtina čempioni "Spartaku"

"Jelgavas" komanda svētdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas jaunās sezonas pirmā kārtas mačā Olainē ar 1:0 (0:0) pārspēja iepriekšējo divu sezonu čempioni Jūrmalas "Spartaku".

Jelgavniekiem vienīgos vārtus guva Vladislavs Kozlovs, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja "Spartaku". Kozlovam šie bija 50. vārti "Jelgavas" komandas kreklā, jo Zemgales klubu viņš pārstāvēja arī no 2010. līdz 2012. gadam, kā arī 2014. gadā.

Pirmajā puslaikā lietainajos un drēgnajos laikapstākļos nevienai no komandām vārtus gūt neizdevās. Otrā puslaika sākumā "Jelgavas" komandas spiediens noslēdzās ar vārtu guvumu, mača 52. minūtē Kozlovam uz soda laukuma robežas apstrādājot bumbu un raidot to vārtos. Puslaika turpinājumā starp abām komandām vairākas reizes izcēlās asumi, abām vienībām mača noslēdzošajā pusstundā tiekot pie astoņām dzeltenajām kartītēm. Dažas sekundes pirms mača finālsvilpes Edgaram Gauračam bija iespēja izraut neizšķirtu, taču "Spartaka" uzbrucējs no tuvas distances sita garām vārtiem.

"Jelgava" šajā starpsezonā ir piedzīvojusi nopietnas izmaiņas, jo to ir pametuši 15 futbolisti, tostarp tādi līderi kā Kaspars Ikstens, kapteinis Gints Freimanis un aizsargs Mārcis Ošs, no kuriem pēdējie pastiprinājuši tieši "Spartaka" rindas. Pērn vasarā par komandas galveno treneri ieceltais Raviļs Sabitovs nenoliedz, ka pašlaik notiek vienības atdzimšana.

"Jelgavai" šajā starpsezonā pievienojās jau iepriekš Zemgales klubu pārstāvējušais uzbrucējs Vladislavs Kozlovs, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Jūrmalas "Spartaku", kūrortpilsētas komandu aizvedot līdz diviem Latvijas čempiontituliem. Tāpat vienībā atgriezušies japānis Rjotaro Nakano un lietuvietis Mindaugs Grigarāvičs, kā arī pievienojušies vairāki citi leģionāri.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10. novembrī.

Virslīga kopš pērnā gada maija līdz šī gada februārim funkcionēja bez izpilddirektora. Šajā amatā nu stājies Ainārs Dakša, kurš pirms tam bija Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepājas"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".





Foto: FK "Jelgava"