“Jelgavas” galvenais treneris Kurtejans: Uz Budapeštu neatbraucām ekskursijā

Futbola klubs “Jelgava” uz Ungārijas galvaspilsētu Budapeštu nav ieradies ekskursijā, bet gan lai cīnītos par labu rezultātu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra spēlē pret vietējo komandu “Ferencvaros”, sacīja jelgavnieku galvenais treneris Aleksandru Kurtejans.

“Jelgavas” komanda UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmo spēli izbraukumā pret “Ferencvaros” aizvadīs ceturtdien pulksten 19.45 pēc Latvijas laika.

“Budapeštā neesmu pirmo reizi. Ļoti skaista pilsēta, kur vienmēr patīkami atgriezties. Esmu ļoti interesantas spēles gaidās pret ļoti stipru komandu, kam ir ļoti spēcīgas tradīcijas un ilga vēsture. Taču futbola laukumā spēlē cilvēki, nevis tradīcijas vai vēsture... vai nauda. Mēs neatbraucām šeit ekskursijā. Atbraucām nospēlēt labu spēli. Man patīk jauno puišu smaidi (pievērš uzmanību diviem ungāriem konferenču zālē – red.). Taču labi smejas tas, kurš smejas pēdējais,” Kurtejana kaujiniecisko noskaņojumu savā mājaslapā citē “Jelgavas” komanda.

Kurtejanam mači pret “Ferencvaros” būs zīmīgi, jo pretiniekus trenē moldāva bijušais komandas biedrs Tomass Dols no Vācijas. Abi pirms gadsimtu mijas spēlēja Vācijas futbola bundeslīgas klubā Hamburgas “SV” (HSV).

“Tas bija ļoti labs laiks. Kad nokļuvu HSV, Tomass bija viens no veterāniem. Viņš nupat bija atgriezies no Itālijas čempionāta. Vācu futbola leģenda! Atceros viņu kā ļoti spēcīgu futbolistu, kurš izcēlās ar ļoti augstu intelekta līmeni. Savu spēles stilu viņš mēģina tagad ieviest “Ferencvaros” komandā,” pauda Kurtejans.

“Neatkarīgi no tā, kādas komandas dodas laukumā, līdz spēles sākumam iespējas ir 50 pret 50. Var daudz stāstīt par katras vienības labajām īpašībām, taču viss būs atkarīgs tikai un vienīgi no spēles. Mēs ļoti cienām “Ferencvaros” par tās tradīcijām un vēsturi, taču šī cieņa beidzas tieši aiz laukuma sāna līnijas. Ikdienā cienām, taču, izejot laukumā, pārstāsim to darīt,” uzsvēra “Jelgavas” galvenais treneris, norādot, ka Latvijas komandas stiprā puse būs tās gars. “Mūsu vienībai ir liela sirds. No grūtībām mums nav bail. Situācijas futbola laukumā var mainīties vienā acumirklī. Nevienam ar mums nav bijis viegli. Tas ir lielākais pluss.”

Sagaidāms, ka “Jelgavas” komandas rindās šajā mačā debitēs angoliešu pussargs Valdu Aļiņu, kamēr no savainojumiem turpina atgūties Gints Freimanis un Alans Siņeļņikovs.

Tikmēr Dolls kā vienu no “Jelgavas” komandas trumpjiem uzskata spēļu praksi, jo Ungārijā pašlaik ir starpsezona un iepriekšējo oficiālo maču “Ferencvaros” aizvadīja maija pēdējā dienā, kad izcīnīja Ungārijas kausu.

Tiesa, vienība ir uzsākusi gatavošanos jaunajai sezonai un aizvadījusi divas pārbaudes spēles, turklāt papildinājusi sastāvu ar vairākiem futbolistiem.

“Ceturtdienas mačā laukumā dosies vairāki jaunpienācēji. Visi pašlaik strādā par 100 procentiem. Ceram jau ar spēles sākumu atrast savu ritmu un izbaudīt šo cīņu. Mums jākoncentrējas uz savu spēli, ne pretinieku,” Ungārijas klubs citē Dolla teikto. “Nesen biju Latvijā, lai noskatītos “Jelgavas” spēli pret “Riga” komandu, esam izpētījuši arī citas spēles. Mums ir jāuzvelk komandas krekls un jācīnās par uzvaru.”

“Labi atceros Kurtejanu. Viņš ir lieliska personība, turklāt viņam bija lieliska kreisā kāja. Aleksandru bija īstens komandas spēlētājs,” sacīja Dolls.

UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā iekļūs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā. Atbildes cīņa notiks nākamnedēļ.

“Ferencvaros” ir titulētākais Ungārijas klubs, par valsts čempionu kļūstot 29 reizes, bet vēl 35 reizes paliekot otrajā vietā. Pēdējo reizi šī komanda Ungārijas spēcīgākās komandas nosaukumu izcīnīja pērn, bet iepriekšējo čempionātu šajā pavasarī noslēdza ceturtajā vietā, taču UEFA Eiropas līgai kvalificējās kā šī gada Ungārijas kausa ieguvēja, ko izcīnīja 23. reizi vēsturē, kas arī ir valsts rekords.

Šī vienība 1968. gadā spēlēja UEFA kausa jeb tagad UEFA Eiropas līgas finālā, bet 1975. gadā sasniedza tagad vairs neeksistējošā UEFA Eiropas kausa ieguvēju kausa finālu.

Vēl ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmo kārtu uzsāks “Ventspils”, kas pulksten 18 uzņems Islandes klubu Reikjavīkas “Valur”, bet pulksten 21.45 pēc Latvijas laika “Liepāja” izbraukumā spēkosies ar Belfāstas “Crusaders”.