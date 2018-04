Telpu futbola čempioni – “LLU”

Ar desmitās kārtas sacensībām Jelgavas Sporta hallē noslēdzies pilsētas čempionāts telpu futbolā. Par medaļām tajā šosezon cīnījās sešas komandas, un vietu sadale nebija droša līdz pat pēdējiem diviem mačiem. “LLU” līderpozīcijas varēja apdraudēt un savējās uzlabot “Vilce”, kas abu savstarpējā spēlē turējās vienu vārtu atstatumā, tomēr (vārtsargam darbojoties arī kā spēlētājam laukumā) īsi pirms beigu signāla savu cietoksni nenosargāja. Uzvara ar 6:4 un čempionu zelta medaļas tika “LLU” komandas futbolistiem (attēlā), bet “Vilce” ar šādu iznākumu palika ceturtajā vietā.

Spēlē par sudraba un bronzas medaļām savukārt “Latvijaslogi.lv” piekāpās “Ozolniekiem” ar šādas vērtības mačam neraksturīgu 2:10. “Neatbrauca viņu īstais vārtsargs, un vārtos bija jāliek rezervists,” iespējamo“ padošanās” iemeslu skaidro Latvijas Futbola federācijas Zemgales reģiona koordinators un čempionāta galvenais tiesnesis Vasilijs Botošs. Tālākās vietas ieņēma “Sesava” un FK “Senči”.

Balvas saņēma arī katras komandas labākie spēlētāji. No “LLU” futbolistiem to nopelnīja Aldis Trukšāns, no “Ozolniekiem” Raitis Kols, “Latvijas logi.lv” vienībā – Arvis Krūmiņš.







Foto: Maija Laizāne