HK “Lido” ceturto reizi sezonā piekāpjas jelgavniekiem HK “Zemgale/LLU” (FOTO)

“Optibet” hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē starp HK “Lido” un HK “Zemgale/LLU”, jaunie hokejisti ceturto reizi sezonā piekāpās jelgavniekiem – 1:7 (0:2; 1:4; 0:1). Spēles gaitā pa trim punktiem guva Māris Miezis (2 vārti + 1 piespēle) un Ričards Bernhards (1 vārti + 2 piespēles).

“Zemgale/LLU” nopietni noskaņojās uz spēli un pārņēma spēles kontroli no pirmajām minūtēm. Otrajā spēles minūtē, pēc Kriša Grundmaņa un Juliāna Misjusa piespēlēm, rezultātu atklāja Ričards Bernhards – 0:1. Jelgavnieki turpināja savus centienus gūt vārtus, un to vēlreiz izdevās izdarīt Ričardam Bernhardam, bet vārti netika ieskaitīti, jo ripa vārtos nonāca no viņa kājas. Trešdaļas pēdējā minūtē, pēc Kriša Grundmaņa un Ričarda Bernharda saspēles, ripa rikošetā no Artūra Homjakova ielidoja vārtos, un tā tika ieskaitīta pēc video atkārtojuma noskatīšanās – 0:2.

Otrajā trešdaļā “Zemgale/LLU” turpināja kontrolēt spēles gaitu, bet pie vārtu guvumiem tika tikai otrajā tās pusē. Trešdaļas desmitajā minūtē, pēc Māra Mieža piespēles, ripu vārtos ieraidīja Rustams Begovs – 0:3. Pēc sešpadsmit sekundēm, pēc Juliāna Misjusa un Ričarda Bernharda piespēlēm, ripu vārtos nogādāja Artūrs Homjakovs – 0:4.

Četrpadsmitajā minūtē, pēc Alekseja Popovs un Raivja Kurnigina piespēlēm, ripu vārtos ieraidīja Māris Miezis – 0:5, bet trīs minūtes vēlāk, Rustama Begova un Raivja Kurnigina piespēlēs, palīdzot Mārim Miezim, izdevās panākt rezultātu – 0:6. Trešdaļas izskaņā “Zemgale/LLU” neveiksmīgi izvadīja ripu no savas aizsardzības zonas, jo tā tika pārtverta, un vienīgo ripu spēlē “Lido” sastāvā guva Everts Ozols – 1:6.

Trešajā trešdaļā ar vārtu guvumiem jelgavniekiem īpaši neveicās. Vienīgie vārti tika gūti 46 sekundes pēc trešdaļas sākuma. Pēc Danil Dolgushkin un Ivan Rybchik piespēlēm, ripas lidojumu vārtu priekšā izmainīja Valentīns Feoktistovs – 1:7.

Trešā trešdaļa atzīmējās ar to, ka tās pēdējās astoņas minūtes vārtos debitēja “Zemgale Juniors” vārtsargs Niķita Montvids, kurš šajā spēlē aizvietoja Rihardu Cimermani, jo viņam bija jādodas uz savas trenētās jauniešu komandas spēli Latvijas bērnu un jauniešu hokeja čempionātā. Patīkami, ka jaunais komandas leģionārs Danil Dolgushkin arī otrajā spēlē atzīmējās ar rezultatīvo piespēli.

