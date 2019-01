HK “Zemgale/LLU” ceturtā uzvara pār Latvijas čempioniem HK “Kurbads”(FOTO)

HK “Zemgale/LLU” 9.janvārī izbraukumā guva savu ceturto uzvaru pār Latvijas čempioniem HK “Kurbads” "Optibet" hokeja līgas regulārā sezonā ar rezultātu 2:5 (0:1; 2:2; 0:2). Pa vieniem vārtiem un vienai rezultatīvai piespēlei Valentīna Feoktistova un Ivana Ribčika (Ivan Rybchik) kontā, ka arī ar rezultatīvo piespēli atzīmējas jaunais krievu leģionārs Danils Dolguškins (Danil Dolgushkin).

Neapšaubāmi aizraujoša spēle aizsākās ar lieliem ātrumiem un agresīviem fiziskiem paņēmieniem, jo abas komandas vēlējās pārņemt spēles kontroli savās rokās jau tikšanās sākumā. Pirmajās piecās minūtēs Latvijas čempioniem HK “Kurbads” nepaveicās ar disciplīnas ievērošanu un viņi nopelnīja divus noraidījumus, kurus jelgavnieki nerealizēja.

Iniciatīva pakāpeniska pārgāja rīdzinieku rokās un noraidījums “Zemgale/LLU” sastāvā to sekmēja. Rīdzinieki vienkārši bombardēja viesu vārtu ar metieniem, bet vārtsargs Rihards Cimermanis teicami nospēlēja, atstājot ledus saimniekus bešā.

Vienpadsmitajā minūtē HK “Kurbads” nonāca mazākumā, kas ļāva jelgavniekiem atklāt spēles rezultātu. Pēc jaunā HK “Zemgale/LLU” aizsarga D.Dolguškina raidījuma no zilās līnijas, ripa atleca no pretinieka nūjas un nokrita spēlētāju burzmā vārtu priekšā. Veiklāks šajā situācijas izrādījās uzbrucējs Artjoms Ogorodņikovs, kurš ieraidīja ripu Ulda Čalpas sargātajos vārtos – 0:1.

Otro trešdaļu “Zemgale/LLU” iesāka mazākumā un uzreiz pēc tā izturēšanas, atkal nopelnīja nākamo noraidījumu, kas ļāva ledus saimniekiem izlīdzināt spēles rezultātu ar Jura Upīša gūtiem vārtiem trešajā trešdaļas minūtē – 1:1. Rīdzinieku emociju pacēlums turpinājās vien pusotru minūti, jo viņi uzreiz nonāca mazākumā, kas ļāva “Zemgale/LLU” uzbrucējam Artūram Homjakovam aiztraukties ātrā pretuzbrukumā un atkārtoti izvirzīt savu komandu vadībā – 1:2.

Pie otro vārtu gūšanas, A.Homjakovam asistēja Valentīns Feoktistovs un Aleksejs Popovs. HK “Kurbads” spēlētāji turpināja kontrolēt spēles gaitu, pamatīgi apgrūtinot jelgavnieku iziešanu no savas zonas un turpinot bombardēt Riharda Cimermaņa sargātos vārtus.

Trešdaļas vidū “Zemgale/LLU” devās vienā no retiem pretuzbrukumiem, bet neveiksmīgi zaudēja ripu, kas ļāva rīdzinieku uzbrucējam Mārtiņam Cipulim ātrā uzbrukumā izlīdzināt spēles rezultātu – 2:2. Otrās trešdaļas pēdējās sekundēs, “Zemgale/LLU” uzbrucējs Ričards Bernhards devās pēdējā pretuzbrukumā un jau pie pašiem vārtiem tika nogāzts, tādā veidā nopelnot savai komandai soda metienu.

Bullīti devās izpildīt baltkrievu leģionārs I.Ribčiks, kurš ar precīzu metienu starp vārtsarga kājsargiem trešo reizi izvirzīja jelgavnieku vadībā ar rezultātu – 2:3. Īpaši šis rezultāts bija patīkams ar to, ka pirmajās divās trešdaļās “Kurbads” spēlētāji veikuši 34 metienus uz vārtiem, bet “Zemgale/LLU” vien 15.

Trešās trešdaļas sākums izvērtās neveiksmīgi priekš Latvijas čempioniem, kas iespējams, tos ietekmēja arī psiholoģiski. Uzreiz pēc iemetiena laukuma centrā, jelgavnieku uzbrucējs I.Ribčiks atņēma pretiniekam, iemetienā vinnēto ripu, un devās ātrā pretuzbrukumā. Vārtu priekšā viņš atdeva precīzu piespēli V.Feoktistovam, kurš jau trešdaļas astotā sekundē dubultoja “Zemgale/LLU” pārsvaru – 2:4. Trešdaļas gaitā spēles iniciatīva pārgāja jelgavnieku rokās, kas ļāva viņiem vairāk kontrolēt ripu un laupīt pretiniekam iespēju mainīt spēles rezultātu.

Trešdaļas izskaņā “Kurbads” mainīja vārtsargu pret papildus laukuma spēlētāju, bet “Zemgale/LLU” aizsardzība un R.Cimermaņa sniegums bija nepārspējams. Jau pēdējā trešdaļas minūtē, atņemot ripu no pretinieka, “Zemgale/LLU” uzbrucējs Juliāns Misjus no savas aizsardzības zonas, neskatoties uz kurieni met ripu, ieraidīja to vārtos un panāca spēles iznākumu ar rezultātu – 2:5.

Par spēles labāko spēlētāju “Zemgale/LLU” rindās tika atzīts vārtsargs Rihards Cimermanis, kurš atraidīja 44 no 46 pretinieku veiktiem metieniem uz vārtiem. Savukārt jelgavnieki spēles gaitā uz HK “Kurbads” vārtsarga Ulda Čalpas vārtiem veica 21 metienu.

Foto: Ruslans Antropovs