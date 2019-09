HK “Zemgale/LLU” izbraukumā piedzīvo otro sezonas zaudējumu, piekāpjoties HK “Liepāja” (FOTO)

“Optibet” hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē HK “Zemgale/LLU” izbraukumā piedzīvo otro sezonas zaudējumu, piekāpjoties HK “Liepāja” pēcspēles metienos ar rezultātu 2:3 (1:1; 0:0; 1:1; 0:0; 0:1). Vārtus jelgavnieku labā guva Vladislavs Adeļsons un Sebastians Janda.

Pirms spēles ar liepājniekiem bija skaidrs, ka tā nebūs no vieglākajām, un par to liecināja vairāki faktori. Pirmais un neapstrīdamais, ir tas, ka abas komandas jau vēsturiski ir sīvākie savstarpējie pretinieki. Otrkārt, HK “Liepāja” jau pārbaudes turnīrā “Amber Puck Pro 2019” parādīja, ka būs grūti “pārkožams rieksts”, neskatoties uz zaudējumu ar rezultātu 2:4. Treškārt, šosezon liepājnieku sastāvā spēlē jelgavniekiem labi pazīstami spēlētāji, kuri paši ir spēlējuši “Zemgale/LLU”: Reinis Demites, Romāns Ņekļudovs, Vjačeslavs Minajevs, Klāvs Plānics un Māris Miezis. Iespējams, “Zemgale/LLU” sastāvā nebija nekādas vērā ņemamas izmaiņas, izņemot to, ka otrā vārtsarga vietu Reiņa Petkus vietā ieņēma Artūrs Krists Krūklītis.

Komandas pirmo trešdaļu sāka ar piesardzīgiem un pozicionāliem uzbrukumiem, kas dažbrīd noslēdzās ar bīstamiem metieniem uz vārtiem, ar kuriem tika galā vārtsargi. Trešdaļas septītajā minūtē “Zemgale/LLU” uzbrucējs Vladislavs Adeļsons laukuma centrā pirmais tika pie ripas, ieslidoja pretinieka zonā un precīzi ieraidīja ripu vārtu tālajā, augšējā stūrī – 0:1. Rezultatīvās piespēles tika diviem jelgavnieku aizsargiem – Denisam Derdniķam un Eduardam Fjodorovam.

HK “Zemgale/LLU” ieguva psiholoģisko pārsvaru, kuru gan nespēja izmantot savā labā, jo trešdaļas divpadsmitā minūte no aizvārtes ripu uzmeta HK “Liepāja” uzbrucējs Romans Ņekļudovs. Ripa atleca no vārtsarga Riharda Cimermaņa kājsargiem vārtu priekšā, un vārtos spēja ieraidīt Endijs Butāns, panākot spēles izlīdzinājumu – 1:1.

Pirmās trešdaļas izskaņā, “Zemgale/LLU” pakāpeniski pārņēma spēles iniciatīvu, bet sekoja uzbrucēja Aleksandra Novikova noraidījums par pārkāpumu pretinieku zonā un viss iegūtais pārsvars izkūpēja gaisā. Arī otrā trešdaļā jelgavnieki nespēja pārņemt iniciatīvu savās rokās, jo nopelnīja trīs noraidījumus, kuros vārtos nācās izmisīgi cīnīties vārtsargam Rihardam Cimermanim. Par laimi “Zemgale/LLU” ne pirmās trešdaļas beigās, ne otrajā trešdaļā HK “Liepāja” nespēja izmantot vairākumus ,un neizšķirts rezultāts saglabājās līdz trešās trešdaļas sākumam.

“Zemgale/LLU” treneri bija spiesti pieņemt mērus, lai lauztu spēles ritējumu un pārgāja uz spēli trīs maiņās. Ledus saimnieku komanda atbildēja ar to pašu. Jelgavniekiem pirmajā trešdaļas pusē gūt vārtus neizdevās, bet liepājniekiem uzspīdēja veiksme. Trešdaļas devītā minūtē HK “Liepāja” hokejisti uzvarēja iemetienu viesu aizsardzības zonā un uzbrucējs Ralfs Grinbergs, kā labāko risinājumu izvēlējās metienu ar neērto nūjas pusi uz vārtiem. Vārtsargs Rihards Cimermanis atvairīja, bet tā pārlidoja viņam pāri. Cimermanis ripas lidojumu neredzēja, tāpēc pirmais pie tās tika Māris Miezis un ieraidīja vārtos, izvirzot ledus saimniekus vadībā ar rezultātu – 1:2.

“Zemgale/LLU” spēlētāji centās panākt rezultāta izlīdzināšanu, bet tas viņiem ilgi nepadevās. Toties divas minūtes līdz spēles beigām, liepājnieki palika mazākumā, kas ļāva jelgavniekiem sarīkot pamatīgu ofensīvu uz Māra Jučera sargātiem vārtiem. “Zemgale/LLU” nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un totāli “bombardēja” vārtus. “Liepāja” spēlētāji pašaizliedzīgi stājās priekšā ripas lidojumam un vienu brīdi pat trīs spēlētāji gulēja uz ledus pēc saņemtiem ripas triecieniem. Jelgavniekus tas neapstādināja, un viņi turpināja uzbrukt. Burtiski trīs sekundes līdz spēles pamatlaika beigām aizsargs Renārs Kārkls raidīja ripu vārtu virzienā, bet vārtu priekšā aizsargs Sebastians Janda mainīja ripas lidojumu un vienu sekundi līdz spēles beigām izlīdzināja spēles rezultātu – 2:2.

Spēles papildlaikā abas komandas spēlēja ārkārtīgi piesardzīgi, un līdz ar to spēles uzvarētāju komandām nācās noskaidrot pēcspēles metienos. “Zemgale/LLU” rindās precīzu metienu izdarīja Rustams Begovs, bet liepājniekiem precīzi bija Reinis Demiters, Māris Miezis un Iļja Žuckovs, līdz ar to panāktu uzvaru ledus saimniekiem ar rezultātu – 2:3.

“Zemgale/LLU” no vienas puses izcīnīja vienu punktu, bet no otras, palika neapmierināta ar savu sniegumu spēles pamatlaikā. Toties jelgavniekiem jau pavisam drīz būs iespēja revanšēties par zaudējumu, jo 2. oktobrī uzņems HK “Liepāja” savā mājas arēnā – Jelgavas ledus hallē.

Foto: Ruslans Antropovs