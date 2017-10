HK “Zemgale/LLU” uzvar HS “Rīga” (FOTO)

7. oktobrī ledus hallē “Rīga” tika aizvadīta “Optibet” hokeja līgas spēle, kurā HS “Rīga” tikās ar HK “Zemgale/LLU”. Spēles gaitā rezultāts tika trīs reizes izlīdzināts, bet jelgavnieku motivācija bija lielāka, un viņi uz mājām atveda trīs punktus, gūstot uzvaru ar rezultātu 4:3 (1:1; 1:1; 2:1).

Pirms spēles notika klusuma brīdis, kurš tika saistīts ar bijušā Latvijas izlases galvenā trenera valstsvienības spēlētāja un hokeja funkcionāra Ēvalda Grabovska radīto Klusējošo hokeja kareivju piemiņas gājienu 1. un 2. Meža kapos, godinot Latvijas aizgājušos hokeja biedrus.

HK “Zemgale/LLU” pārdzīvo vadošo spēlētāju traumatismu. Četri spēlētāji ārstē gūtos savainojumus, bet pārējiem komandas biedriem ir jāsaņemas un jāsāk gūt vārtus, jo komandai ir negatīva vārtu guvumu bilance. Piemēram, HS “Rīga” pirms šīs spēles regulārajā čempionātā guva 20 vārtus, bet jelgavnieki tikai 11. Par labu jelgavniekiem varēja nākt tikai tas, ka arī rīdzinieku sastāvā ir liels traumēto skaits.

Pirmo trešdaļu HK “Zemgale/LLU” aizvadīja pārliecinošā vadībā, ļaujot pretiniekam tikai dažas reizes ieiet un nostāties savā aizsardzības zonā. Pārējo laiku jelgavnieki pārliecinoši kontrolēja ripu un veidoja bīstamus uzbrukumus. Toties šajā spēlē neizdevās lauzt jau ierasto praksi, ka, neskatoties uz spēles gaitas kontroli, HK “Zemgale/LLU” spēlētāji spēj izlaist pretinieka vienīgo izgājienu, kurā tas gūst vārtus. Šoreiz HS “Rīga” to paveica septītajā minūtē. Aizsargs Andrejs Kostjuks ne līdz galam nobloķēja uzbrucēju Artojomu Pankeviču, un tas brīvi no aizvārtes uz vārtu priekšu atdeva piespēli Vladislavam Koniševam, kurš ieraidīja ripu HK “Zemgale/LLU” vārtos – 1:0. It kā nevainīgs uzbrukums pārvērtās par viegli zaudētiem vārtiem, padarot jelgavniekus par iedzinējiem spēlē. Viesu pārākums ripas kontrolē un pretinieka spēlētāja noraidījums ļāva izlīdzināt spēles rezultātu jau pēc pusotra minūtes. Jelgavnieki uzvarēja iemetienu pretinieku zonā, ar ripu esošais Olafs Aploks tika piespiests pie borta, bet spēja atdot piespēli uz zonas vidusdaļu. Pirmais pie tās tiecās Matīss Gelažis, bet pretinieka aizsargs izsita ripu no viņa nūjas. Pirmais pie nekontrolētās ripas nokļuva uzbrucējs Lauris Rancevs un atdeva to uz kreiso pusi, kur brīvs stāvēja komandas leģionārs Ivans Ribčiks. Nekavējoties sekoja metiens uz labo vārtu stūri, kur ripa izlidoja zem vārtsarga Riharda Norvaiša kreisās rokas un ielidoja vārtos – 1:1.

Otro trešdaļu jelgavnieki bija gatavi aizvadīt pārliecinošā vadībā, bet paklupa uz liela skaita noraidījumu. Kopā komanda paspēja izpelnīties sešus noraidījumus un divas reizes spēlēt lielā mazākumā. HS “Rīga” izmantoja savu iespēju gandrīz pusi no trešdaļas spēlēt vairākumā un lika pamatīgi pastrādāt vārtsargam Rihardam Cimermanim. Sešpadsmitajā trešdaļas minūtē arī viņš vairs nespēja glābt komandu, kad tā spēlēja lielā mazākumā. Rīdzinieku aizsargs Edgars Kamoliņš veica metienu no zilās līnijas, kuru Rihards Cimermanis atraidīja, bet pirmais pie ripas tika aizsargs Kristaps Jākobsons. Viņš mēģināja pārmest ripu pāri Riharda Cimermaņa kājai, bet ripa aizlidoja pa kreisi un netrāpīja vārtos. Toties pie tās nokļuva uzbrucējs Sergejs Piskunovs un ieraidīja jau neaizsargātos vārtos, otro reizi spēlē izvirzot HS “Rīga” vadībā – 2:1. Vadību viņi spēja nosargāt vien trīsdesmit divas sekundes, jo, būdams vairākumā, pazaudēja ripu jelgavnieku zonā un ļāva ātrā uzbrukumā aizskriet uzbrucējiem Raivim Kurniginam un Ivanam Ribčikam. Pretī viņiem bija tikai viens aizsargs, kurš pārvietojās uz kreiso pusi, bloķējot ceļu Kurniginam. Raivis izdarīja piespēli partnerim uz laukuma vidu, un, neviena netraucēts, Ribčiks ar ripu izgāja pret vārtsargu Rihardu Norvaišu. Ar vienu roku māņu kustību Ivans lika vārtsargam nostāties pasīvā pozā un ar neērto nūjas lāpstiņas pusi ieraidīja ripu vārtos, otro reizi panākot spēles rezultāta izlīdzinājumu – 2:2.

Trešajā trešdaļā HK “Zemgale/LLU” bija sasparojušies uzvarēt spēlē un spēlēja krietni uzmanīgāk, lai izvairītos no noraidījumiem. Trešdaļas trešajā minūtē jelgavnieki bija veiksmīgi nostājušies pretinieka zonā, bet visi tika piesegti ar pretinieku spēlētājiem, tā ka aizsargam Imantam Ļeščovam nebija, kam atdot piespēli. Pretī viņam izslidoja uzbrucējs Patriks Trasūns, bet viņu Ļeščovs viegli apspēlēja un, pietuvojoties vārtiem, ieraidīja ripu tālajā vārtu stūrī, pirmo reizi spēlē izvirzot jelgavniekus vadībā un arī gūstot pirmos vārtus “Zemgales/LLU” sastāvā – 2:3. Trešdaļas vidū divi HS “Rīga” uzbrucēji Artjoms Pankevičs un Aleksandrs Visockis nokļuva aiz HK “Zemgale/LLU” vārtiem. Trīs jelgavnieki pievērsa savu uzmanību Aleksandram Visockim, kas ļāva brīvam Artjomam Pankevičam iegūt ripu un piespēlēt to palīgā pieslidojušam aizsargam Kristapam Jākobsonam. Jākobsons ar ripu no aizvārtes izslidoja vārtu priekšā, ar māņu kustību apspēlēja krītošo aizsargu Andreju Kostjku un ieslidināja ripu Riharda Cimermaņa sargātajos vārtos – 3:3. Četrpadsmitajā spēles minūtē HK “Zemgale/LLU” izmantoja savu iespēju gūt vārtus vairākumā. Labajā pretinieka zonas malā uzbrucējs Raivis Kurnigins pielika visas pūles, lai saglabātu kontroli pār ripu un kritienā izdarīja piespēli aizsargam Matīsam Gelažim. Gelažis atdeva piespēli uzbrucējam Ričardam Bernhardam, kurš brīvs atradās iemetiena punktā. Viegli slīdot uz vārtu pusi, Bernhards raidīja ripu tuvajā stūrī un panāca rezultātu 3:4. Līdz spēles beigām rezultāts vairs nemainījās, kaut gan HS “Rīga” bija nomainījusi vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Abām komandām bija iespējas gūt vārtus, bet metienu precizitāte nebija pietiekama.

Spēles beigās par labāko spēlētāju HK “Zemgale/LLU” sastāvā tika atzīts vārtsargs Rihards Cimermanis, bet jau ģērbtuvēs Cimermanis saņemto dāvanu atdeva uzbrucējam Ivanam Ribčikam, uzskatot, ka labākā spēlētāja tituls pienākas viņam. Ribčiks pagodināts pateicās visiem komandas biedriem par atdevi spēlē, bet piekodināja, ka otrajā trešdaļā nopelnītie noraidījumi nenāca par labu komandai, aicinot nākamajās spēlēs būt uzmanīgākiem.

Nākamo spēli HK “Zemgale/LLU” aizvadīs 11. oktobrī Jelgavas Ledus hallē, kur tiksies ar HK “Mogo”, kura septiņās aizvadītajās spēlēs guvusi piecas uzvaras un pirmajā savstarpējā spēlē pieveica jelgavniekus ar rezultātu 4:0. Jelgavā joko, ka “Mogo” ledus hallē ir uzlikts lāsts, bet mājas arēnā tāda nav, un pieveikt rīdziniekus ir visai iespējami. Pagājušajā sezonā jelgavnieki savā mājas hallē divas reizes pieveica HK “Mogo” un divreiz zaudēja, bet iemesto ripu skaits šajās spēlēs komandām ir vienāds – 15:15.





Foto: Ruslans Antropovs