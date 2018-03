“Optibet” hokeja līgas pusfināla izslēgšanas kārtas sestajā spēlē HK “Zemgale/LLU” ar rezultātu 5:2 (0:0; 1:0; 4:2) uzvarēja HK “Mogo” un pirmo reizi kluba vēsturē iekļuva Latvijas čempionāta finālā. Rezultatīvākie jelgavnieku spēlētāji Ivans Ribčiks un Vladislavs Adeļsons spēlē guva pa vieniem vārtiem un veica pa vienai rezultatīvai piespēlei.

Spēles likme bija ļoti augsta abām komandām. “Zemgalei/LLU” tā dotu iespēju iekļūt čempionāta finālā, bet “Mogo” – iespēju lauzt izslēgšanas kārtas spēļu gaitu. Līdz ar to abas komandas uzsāka spēli ļoti piesardzīgi, rūpīgi koncentrējoties uz kļūdu nepielaišanu. Tomēr, ripai nonākot pie vārtsargiem, katra epizode noslēdzās ar dūru vicināšanu. Lielākais kautiņš notika trešdaļas desmitajā minūtē pie “Zemgales/LLU” vārtiem, kā rezultātā komanda uz divām minūtēm palika mazākumā. Vairākums ļāva “Mogo” izdarīt vairāk metienu uz vārtiem, bet vārtos pārliecinoši nospēlēja jelgavnieku vārtsargs Reinis Petkus, un pirmajā trešdaļā vārtus neguva neviena no komandām – 0:0.

Otrā trešdaļa jau kardināli atšķīrās no pirmās. Jau otrajā minūtē “Zemgale/LLU” palika mazākumā. Pirmo minūti ar agresīvu spēli izdevās noturēt ripu rīdzinieku zonā, bet tad “Mogo” spēlētāji spēja nostāties ledus saimnieku aizsardzības zonā un veidot bīstamas situācijas, kuras gan nebeidzās ar vārtu gūšanu. Atsākot spēlēt pilnā sastāvā, “Zemgales/LLU” spēlētāji pārnesa spēles gaitu uz rīdzinieku aizsardzības zonu un veica pamatīgu ofensīvu. Bīstamas situācijas tika veidotas cita aiz citas, tikai ripas lidoja gar vārtiem. “Mogo” galvenais treneris Oļegs Sorokins bija pat spiests paņemt trīsdesmit sekunžu pārtraukumu, lai apturētu jelgavnieku spiedienu. Rīdziniekiem par labu nāca arī noraidījums mājinieku sastāvā, bet viņi to nespēja izmantot. Trešdaļas septiņpadsmitajā minūtē Ričards Bernhards saķērās ar viesu uzbrucēju Alekseju Širokovu, un abi devās uz sodīto soliņa. Spēlējot četri pret četri, “Zemgales/LLU” spēlētāji atjaunoja savu ofensīvu un astoņpadsmitajā minūtē pēc neprecīzas Rimanta Zeiļa un Laura Ranceva saspēles ripa nonāca pie uzbrucēja Ivana Ribčika, kurš to ieraidīja vārtos no zilās līnijas un atklāja spēles rezultātu – 1:0. Attīstīt savu pārsvaru jelgavnieki nespēja, jo nopelnīja noraidījumu par ripas izraidīšanu ārpus laukuma. Bet šo iespēju “Mogo” spēlētāji neizmantoja.

Lielākā drāma izvērtās trešajā trešdaļā, kad spēlētāji bija sasnieguši noguruma līmeni un sāka zaudēt koncentrēšanos. Trešajā minūtē rīdzinieku uzbrucējs Edgars Kurmis veica individuālo reidu uz “Zemgales/LLU” vārtiem un izlīdzināja spēles rezultātu – 1:1. Jelgavnieki atbildēja jau pēc divdesmit sekundēm. Uzbrucējs Vladislavs Adeļsons, kurš atgriezās sastāvā pēc traumas sadziedēšanas, rīdzinieku aizsardzības zonā piespieda kļūdīties aizsargus un atdeva precīzu piespēli no aizvārtes uz vārtu priekšu. Neviena nepiesegts komandas veterāns Artjoms Ogorodņikovs ieraidīja ripu vārtos un atjaunoja “Zemgales/LLU” vadību – 2:1. Trešdaļas piektajā minūtē “Mogo” nonāca mazākumā, kuru ledus saimnieki izmantoja savā labā. Pēc Olafa Aploka un Ivana Ribčika piespēlēm, ripu vārtos ieraidīja Kristaps Legzdiņš – 3:1. Astotajā minūtē jelgavnieki jau nonāca mazākumā, un “Mogo” spēlētāji, palielinot ātrumu, sāka pārņemt spēles vadību. Jau spēlējot vienādos sastāvos, viesu uzbrucējs Rūdolfs Prūsis ar individuālo meistarību spēja pārsteigt Reini Petku un panāca rezultātu – 3:2. Šoreiz jau “Zemgales/LLU” treneris Valērijs Kuļibaba bija spiests paņemt trīsdesmit sekunžu pārtraukumu, lai sapurinātu savus spēlētājus. Trīspadsmitajā minūtē viesu uzbrucējs Rūdolfs Prūsis iegrūda bortā aizsargu Kristapu Jākobsonu, kurš palika guļam uz ledus. Mediķu brigāde devās uz ledus, bet Jākobsons spēja pamest laukumu ar saviem spēkiem. Prūsis nopelnīja piecu minūšu noraidījumu komandai, bet pats tika noraidīts līdz spēles beigām. Ilgo vairākumu “Zemgale/LLU” izmantoja savā labā piecpadsmitajā minūtē, kad pēc Kriša Grundmaņa piespēles ripu vārtos ieraidīja Vladislavs Adeļsons – 4:2. Spēles pēdējā minūtē “Mogo” vārtsargs Renārs Kazanovs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju. Jelgavnieki agresīvi pretojās viesu uzbrukumiem, un ripa nonāca pie aizsarga Kristapa Jākobsona, kurš to ieraidīja jau tukšos vārtos – 5:2.

“Zemgale/LLU”, atbalstītāju skaļu aplausu un uzsaucienu pavadībā, pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīja tiesības spēlēt Latvijas čempionāta finālā, kur izslēgšanas kārtā tiksies ar pagājušā gada čempioniem HK “Kurbads”. Pirmās divas spēles tiks aizvadītas Rīgā, “Kurbada” ledus hallē, 12. un 13. martā. Nākamās divas spēles 16. un 17. martā notiks mājās – Jelgavas Ledus hallē. Fināla izslēgšanas kārta norisināsies līdz kādas komandas četrām uzvarām.







Foto: Ruslans Antropovs