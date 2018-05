“JLSS U16” turpina cīņu par trešo vietu (FOTO)

Pirmo reizi Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS) aizvadījusi sezonu ar komandām visās vecuma grupās Latvijas bērnu un jauniešu hokeja čempionātā, ka arī startēja 1. līgā. Skolas vadība apmierināta ar pirmo sezonu, lai gan par čempionāta medaļām cīnīsies tikai viena no deviņām komandām.

Jaunākajā U-10 grupā startēja divas JLSS komandas – “JLSS 08” un “JLSS 09”. “JLSS 08” aizvadīja piecpadsmit spēles un regulārajā čempionātā starp sešpadsmit komandām ieņēma devīto vietu. “JLSS 09” divpadsmit spēlēs ieņēma septīto vietu trīspadsmit komandu konkurencē. Tomēr šie rezultāti nav galīgie, jo čempionātu spēļu rezultātiem ir tikai 34 procenti no kopējās komandas vērtības. Pārējos 66 procentus veido fiziskās un speciālās sagatavotības testi, kuru rezultāti vēl nav apkopoti un ieviesīs zināmas izmaiņas vietu sadalījumā.

U-12 vecuma grupā šosezon arī startēja divas komandas – “JLSS U12 A” un “JLSS U12 B”. Šīs abas komandas vada galvenais treneris Rihards Cimermanis – hokeja komandas “Zemgale/LLU” vārtsargs, kurš šogad debitēja Latvijas valstsvienības sastāvā pārbaudes spēlēs. Abu komandu spēles vienmēr bija patīkami vērot, jo tās spēja izveidot bīstamas situācijas pie pretinieku vārtiem, bet ar vārtu realizāciju gan neveicās tik labi. “JLSS U12 A” noslēdza čempionātu astotajā vietā starp trīspadsmit komandām. “JLSS U12 B” atlicis aizvadīt vēl vienu spēli, bet tās rezultāts vairs nemainīs vietu čempionāta kopvērtējumā – no astoņām komandām tā ieņem septīto vietu. Tomēr vietu tabulā vēl var izmainīt fiziskās un speciālās sagatavotības testu rezultāti, kuriem ir 50 procentu vērtība.

U-14 vecuma grupā JLSS izdevās nokomplektēt divas komandas, un tās treneru amatā vadīja divi “Zemgales/LLU” spēlētāji – Artjoms Ogorodņikovs un Mārtiņš Mežulis. “JLSS U14 A” aizvadīja divdesmit četras spēles un, sakrājot 31 punktu, ieņēma septīto pozīciju trīspadsmit komandu konkurencē. “JLSS U14 B” nav veicies tik labi, un vienpadsmit komandu konkurencē puiši ieņēma devīto vietu. Arī šajā grupā čempionāta rezultāti nav galīgi, jo spēļu rezultātiem ir tikai 60 procentu vērtība, bet pārējos noteiks fiziskās un speciālās sagatavotības testi.

U-16 vecuma grupā tika nokomplektēta tikai viena komanda, bet tā ir vienīgā starp jauniešu komandām, kura turpina cīņu par čempionāta godalgām. “JLSS U16” līdz sezonas vidum bija čempionāta līdere un ieņēma pirmo pozīciju turnīra tabulā. Pēc Jaunā gada komandā notika lūzums, un tās saliedētība pajuka, kā rezultātā tika piedzīvoti nepatīkami zaudējumi, regulārā čempionāta noslēgumā noslīdot uz trešo pozīciju turnīrā.

Pirmo izslēgšanas kārtas spēli “JLSS U16” aizvadīja Jelgavā 5. maijā un smagā cīņā spēja izcīnīt uzvaru pret “Daugavpils BJSS” vien pēcspēles metienos 3:2 (0:2; 1:0; 1:0; 1:0). Viesi izvirzījās spēles vadībā ar diviem gūtiem vārtiem jau pirmajā trešdaļā. Jelgavnieku komandas kapteinis Kristers Brauns nākamajās divās trešdaļās guva pa vieniem vārtiem katrā un izlīdzināja rezultātu. Papildlaikā komandas vārtus neguva, bet pēcspēles metienos uzbrucējs Artūrs Karaša sagādāja komandai pirmo uzvaru izslēgšanas kārtā.

Otrā izslēgšanas kārta notika Daugavpilī 6. maijā, kur “JLSS U16” cieta smagu zaudējumu ar rezultātu 2:4 (0:1; 2:1; 0:2) pret “Daugavpils BJSS”. Daugavpilieši, līdzīgi kā pirmajā spēlē, spēja izvirzīties vadībā ar diviem gūtiem vārtiem. Otrajā trešdaļā jelgavnieki Klāvs Veinbergs un Ričards Briņecs izlīdzināja spēles rezultātu. Četras minūtes līdz spēles beigām ledus saimnieki izvirzījās vadībā. “JLSS U16” divas minūtes līdz spēles beigām nopelnīja noraidījumu par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Jelgavnieki ieguva kontroli pār ripu, nomainīja vārtsargu pret piekto laukuma spēlētāju, bet “Daugavpils BJSS” spēja ieraidīt ripu tukšos vārtos un uzvarēt ar rezultātu 2:4. Divu spēļu summā jelgavnieki guva piecus vārtus, bet daugavpilieši – sešus. Līdz ar to “Daugavpils BJSS” turpinās izslēgšanas spēļu kārtu čempionāta finālā, bet “JLSS U16” būs spiesta cīnīties tikai par trešo vietu. Cīņā par trešo vietu “JLSS U16” pretī stāsies “HS Rīga 2003”, kura pusfinālā piekāpās HK “Mārupe”. Pirmo spēli jelgavnieki aizvadīs Rīgā 12. maijā, bet otru – Jelgavas Ledus hallē 13. maijā pulksten 16.

U-18 vecuma grupā startēja viena komanda – “JLSS U18”, kurai pietrūka vien divi punkti kopvērtējumā, lai iekļūtu izslēgšanas spēļu kārtā un cīnītos par medaļām. Komanda regulārajā sezonā aizvadīja 30 spēles un vienpadsmit komandu konkurencē ieņēma piekto vietu. JLSS uzskata, ka jebkurā gadījumā rezultāts ir labs, jo šajā vecuma grupā komanda startē tikai pirmo sezonu. Komandai šosezon gāja diezgan raibi. Sezonas vidū tika zaudēti divi vadošie aizsargi, uzbrucējs Jānis Ričards Kārkliņš tika regulāri izsaukts uz spēlēm OHL un 1. līgā, ka arī traumas atstāja savu iespaidu. Tomēr lielākais pārdzīvojums ir par to, ka marta noslēgumā tika piedzīvots zaudējums pret “Mārupi AKO”, kurš arī atņēma cerības uz startu izslēgšanas spēļu kārtā. Rezultatīvākie komandas uzbrucēji Kristaps Kromans (20+22) un Jānis Ričards Kārkliņš (18+24) ieņem desmito un vienpadsmito vietu starp vērtīgākajiem čempionāta spēlētājiem. Komandas aizsardze Anna Kubliņa šosezon startēja Latvijas sieviešu valstsvienības sastāvā kā komandas kapteine. Pasaules čempionāta pirmās divīzijas B grupā Kubliņa kopā ar komandas biedrenēm izcīnīja bronzas medaļas.

Jelgavas Ledus sporta skola šosezon veica vēl vienu eksperimentu, pirmo reizi startējot Latvijas 1. līgā ar komandu “Zemgale/JLSS”. Komandas kodolu veidoja jaunieši no “JLSS U18” un viens piecinieks no “Optibet” hokeja līgas komandas – “Zemgale/LLU”. Sezonas sākumā šāds risinājums izskatījās cerīgs, jo jauniešu komanda izskatījās cienīgi uz citu 1. līgas komandu fona, kurās startēja hokejisti ar spēles pieredzi virslīgā vai valstsvienībā. Tomēr sezonas vidū traumu un spēlētāju trūkuma dēļ izveidotais modelis sāka buksēt. OHL un 1. līgas spēles bieži sāka sakrist pēc laika, kā rezultātā atņemot vadošos spēlētājus un komanda kļuva vājāka. Mēģinājumi nokomplektēt komandu sezonas vidū neizdevās. Tikmēr konkurentiem izdevās piesaistīt spēlētājus no citām OHL komandām. Līdz ar to komanda uz sezonas beigām nebija pilnībā nokomplektēta, kas noveda pie zaudējumiem un regulārās sezonas noslēgšanu astotajā vietā deviņu komandu konkurencē. Tomēr tam varbūt nebija tik lielas nozīmes, jo “Zemgale/JLSS” ļāva uzturēt formā rezerves spēlētājus OHL vai arī atjaunot formu tiem, kuri bija atgriezušies pēc traumu dziedēšanas. Piemēram, uzbrucēji Jurijs Moisečenko un Jānis Ričards Kārkliņš no 1. līgas tika izsaukti uz OHL komandu “Zemgale/LLU”, kur palīdzēja komandai izslēgšanas spēļu kārtā izcīnīt sudraba medaļas. Arī Latvijas Hokeja federācija 1. līgas modeli novērtēja kā neproduktīvu, un nākamgad tā būs domāta tikai jaunatnes hokeja attīstībai, un jelgavniekus tajā pārstāvēs jauna vienība – “Zemgale/Juniors”.





Foto: Ruslans Antropovs