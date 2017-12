Sestdien, 16. decembrī, Jelgavas Ledus hallē aizvadīta labdarības hokeja spēle, kurā tikās “Zemgale/LLU” un Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) apvienotā komanda ar Zemgales Amatieru hokeja līgas (ZAHL) izlasi. Jautrā spēlē tika svinēts draudzīgs neizšķirts ar rezultātu 7:7, kā arī saziedoti līdzekļi, pārtika un mantas Jelgavas maznodrošinātajām ģimenēm.

“Zemgales/LLU” un JLSS apvienoto komandu veidoja “Optibet” hokeja līgas, 1. līgas un U14–U16 komandu spēlētāji. Tāda apvienošana tika veidota ar mērķi dot iespēju jauniešiem paspēlēt kopā ar kluba prasmīgākajiem hokejistiem no Latvijas vadošās hokeja līgas. Savukārt ZAHL izlase tika veidota no amatieru un veterānu hokeja komandām – MMM, PNNR, “Mītava”, “Bokova”, “Bokova Juniors”, “Zemgale”, “Mitau Motors”.

Labdarības spēlēs parasti no spēlētājiem gaida vairāk triku un smieklīgu momentu, bet, kā jau hokejā pieņemts, gūt arī uzvaru. Amatieru hokeja līgas spēlētāji no pirmās trešdaļas izvirzījās vadībā un to noturēja līdz pašām spēles beigām. “Zemgales/LLU” spēlētāji gan vairāk centās izspēlēt kombinācijas tā, lai vārtus varētu gūt viņu jaunākie kolēģi. Tikai trešdaļas izskaņā virknējumus veidoja “Optibet” hokeja līgas un 1. līgas spēlētāji, lai izlīdzinātu rezultātu, ko izdevās panākt vien trīs sekundes pirms spēles beigām.

Spēle tika bagātināta arī vairākiem izklaides pasākumiem. Pirms spēles ar rokgrupas “Queen” dziesmu “We Are The Champions” uzstājās talantīgā dziedātāja Dināra Rudāne. Nav noslēpums, ka starp “Zemgali/LLU” un Dināru jau labu laiku izveidojušās sirsnīgas attiecības un Dināra vienmēr ar darbiem un domām ir kopā ar klubu, bet klubs arī nepaliek parādā savu atbalstu viņai.

Spēles pārtraukumā uz ledus kāpa JLSS daiļslidotājas, kuras rādīja savas spējas, ko ieguvušas no skolas trenerēm Annas Beļēvičas un Katrīnas Šubertes. Otrajā pārtraukumā uzstājās Latvijas sinhronās daiļslidošanas komanda “Amber”, kura ikdienā trenējas Jelgavas Ledus hallē un jau sen tiek uzskatīta par “mūsu meitenēm”. Neizpalika arī konkurss skatītājiem un arī dāvanas JLSS jaunajiem hokejistiem un viņu treneriem.

Tomēr pats svarīgākais tika panākts ārpus laukuma, kur spēles apmeklētāji veica ziedojumus Jelgavas pilsētas mazturīgām ģimenēm. Šeit katrs ziedoja pēc savām iespējām. Ziedota tika gan nauda, gan pārtikas produktu pakas, gan dāvanas bērniem. Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti tā, lai varētu pēc iespējas labāk palīdzēt Jelgavas maznodrošinātajām ģimenēm un sagādātu tām priecīgus Ziemassvētkus.



Labdarības hokeja spēles JLSS komandas sastāvs:

*Vārtsargi: Lukass Bukatovs (JLSS U14-U16), Rihards Cimermanis (“Zemgale/LLU”);

*Aizsargi: Edgars Markovs, Rūfolfs Muraško, Mārtiņš Krišs Krūklītis (visi no JLSS U14-U16), Armands Mitkevičs, Tomass Semjonovs (abi no JLSS U14), Vjačeslavs Minajevs, Andrejs Kostjuks, Matīss Gelažis, Rimants Zeilis (visi no “Zemgales/LLU”), Aksels Indrijaitis, Aleksejs Jakovļevs (abi no “Zemgales/JLSS”), Vladimirs Ribņikovs (JLSS U12 treneris);

*Uzbrucēji: Ričards Andris Griķis, Viktors Davidovs, Ričards Grubinskis, Kristers Vītoliņš, Emīls Riekstiņš, Helmuts Spriņģis (visi no JLSS U14), Ivans Ribčiks, Ričards Bernhards, Artjoms Ogorodņikovs​​​​​​, Emīls Potāpovs, Kristaps Legzdiņš (visi no “Zemgales/LLU”), Roberts Pētersons, Jurijs Moiseičenko (abi no “Zemgales/JLSSS”).

ZAHL izlases sastāvs: vārtsargs – Ainis Zalāns (MMM, PNNR), Andris Liparts, Jānis Vēbers, Alberts Golubovičs, Helmuts Gusts, Arvis Purviņš (visi no MMM), Roberts Titiņš, Rihards Štrauss (abi no “Mītavas”), Elvijs Trankalis, Ģirts Vasiļjevs, Artūrs Bērziņš (visi no PNNR), Raitis Briņecs (“Bokova”), Andris Štībelis, Dailis Skudrītis (abi no “Zemgales”), Helmuts Dežurovs (“Mitau Motors”), Gvido Kalnmalis (“Bokova Juniors”).







Foto: Ruslans Antropovs