Uzlabojumi spēlētāju sniegumā vēl neļauj pieveikt “Mogo” (FOTO)

11. oktobrī Jelgavas Ledus hallē HK Zemgale/LLU aizvadīja mājas spēli ar HK Mogo. Saspringtā un aizraujošā spēlē jelgavniekiem pietrūka veiksmes vārtu gūšanā un aizsardzībā, kas lika otro reizi sezonā piekāpties rīdziniekiem ar rezultātu 3:4 (0:2; 1:2; 2:0).



“Zemgale/LLU” turpina cīnīties bez virknes traumēto spēlētāju un nedaudz neparastos pieciniekos. Piemēram, gana jocīgi redzēt aizsargu Krišu Grundmani uzbrucēja pozīcijā. Uz šo spēli jelgavnieki no 1. līgas komandas bija paņēmuši palīgā aizsargu Silvestru Seļicki. Savukārt “Mogo” turpina veiksmīgu čempionāta sākumu ar vienu no labākajiem rādītājiem vārtu guvumos.

Abu komandu treneri bija simtprocentīgi pārliecināti, ka spēle nebūs no vieglākajām un deva uzdevumu no pirmajām sekundēm spēlēt ātru un agresīvu hokeju. Jau pirmajā minūtē komandas apmainījās ar ātriem un bīstamiem uzbrukumiem. Otrajā spēles minūtē “Mogo” pierādīja savu meistarību ātrā uzbrukumā un precīzās piespēlēs, kas ļāva Edgaram Kurmim atklāt spēles rezultātu pēc Rustama Begova un Andreja Lavrenova piespēlēm – 0:1. Jelgavnieki pēc ielaistiem vārtiem nezaudēja motivāciju un turpināja uzbrukt. Piektajā minūtē viņi bija iespieduši pretinieku aizsardzības zonā, bet ripa izslīdēja no zonas, un aizsargs Silvestrs Seļickis nolēma ar to atkāpties atpakaļ, gaidot, kad atbrīvosies kāds no partneriem. Bet viņam ātri sekoja “Mogo” uzbrucēji un atņēma ripu, izveidojot bīstamu uzbrukumu. Elvija Želubovska piespēle precīzi nogūlās uz Andra Siksņa nūjas, un viņš ieraidīja to vārtos, panākot jelgavniekiem nepatīkamu rezultātu – 0:2. Par spīti panāktajam rezultātam rīdzinieku emocijas uzplaiksnīja, kas noveda viņus pie vairākiem noraidījumiem. Astotajā minūtē “Mogo” uzbrucējs Rustams Begovs no tiesneša saņēma disciplināro sodu, bet par pārāk emocionālo reakciju tika noraidīts līdz spēles beigām. Līdz trešdaļas beigām “Mogo” izpelnījās vēl trīs noraidījumus un pat vienu reizi divas minūtes spēlēja trijatā pret pieciem jelgavniekiem, bet, pateicoties vārtsarga Henrija Anča precīzai spēlei, viņu vārti palika neskarti. Jāatzīmē “Zemgales/LLU” labā disciplīna, jo pirmo noraidījumu tā nopelnīja tikai pirmās trešdaļas noslēgumā, bet visā spēlē tādus nopelnīja tikai četras reizes (tas ir divreiz mazāk nekā iepriekšējā spēlē ar HS “Rīga”).

Ņemot vērā, ka komandas arī otrajā trešdaļā turpināja uzturēt ātru spēles tempu, par noteicošo kļuva spēle nevienlīdzīgos sastāvos. Piecpadsmitajā minūtē “Zemgale/LLU” izmantoja rīdzinieka Viktora Lobačova noraidījumu. Pēc Olafa Aploka un Matīsa Gelaža piespēlēm aizsargs Imants Ļeščovs ieraidīja otro ripu divās spēlēs pēc kārtas – 1:2. Jelgavniekiem patīkams rezultāts noturējās tikai vienu minūti un 18 sekundes. No sodīto spēlētāju soliņa atgriezies Viktors Lobačovs pēc Ņikitas Zantmana piespēles precīzi ieraida ripu Reiņa Petkus sargātajos vārtos – 1:3. Trešdaļas noslēgumā “Zemgale/LLU” izpelnījās vienu no retajiem noraidījumiem, un rīdzinieki izmantoja to savā labā. Pēdējā minūtē ripa tika izspēlēta uz vārtu priekšu, kur pamatīgā burzmā un vārtsargam jau atrodoties guļus stāvoklī vārtus guva Krišs Lipsbergs – 1:4.

“Zemgalei/LLU” nebija citu iespēju, kā turpināt spēlēt agresīvu un ātru hokeju, jo rezultāts viņus nepavisam neapmierināja. “Mogo” spēlētāji nedaudz atslābinājās un iekrita uz tā. Trešajā minūtē pēc lielā spiediena aizvārtē par ripu cīnījās Aksels Indrijaitis. Viņam palīgā atnākušais uzbrucējs Artūrs Āboliņš ieguva atbrīvojušos ripu un piespēlēja to uz vārtu priekšu Kristapam Legzdiņam. Legzdiņš ar atkārtotu metienu ieraidīja ripu vārtos– 2:4. “Zemgales/LLU” spiediena dēļ rīdzinieku galvenais treneris Oļegs Sorokins pieprasīja 30 sekunžu pārtraukumu, lai mēģinātu uzmundrināt savus spēlētājus uz nopietnāku spēli. “Mogo” spēlētāji neņēma vērā trenera ieteikumu un septītajā minūtē tika sodīti ar kārtējiem vārtiem. Viesu aizvārtē ripu izcīnīja Artjoms Ogorodņikovs un atdeva to Ričardam Bernhardam. Bernhards no aizvārtes divas reizes mēģināja ieraidīt ripu vārtos, bet tā tika veiksmīgi bloķēta. Viņš to atkārtoja arī trešo reizi, ripa tika bloķēta, bet atlēca uz otru vārtu pusi, kur to jau neaizsargātos vārtos ieraidīja Ogorodņikovs, samazinot līdz minimumam rezultāta atšķirību – 3:4. “Zemgales/LLU” motivācija panākt izlīdzinājumu bija ļoti liela, bet arī rīdzinieki bija sapratuši, ka var zaudēt, ja nesaņemsies. Spēle kļuva krietni atklātāka, bet jelgavniekiem izteiksmīgi neveicās ar ripas ieraidīšanu vārtos. Pa vidu nācās izturēt vēl vienu mazākumu, bet ne vārtsarga maiņa pret sesto laukuma spēlētāju, ne spēle trijās maiņās neļāva gūt vārtus, un “Zemgalei/LLU” nācās atzīt zaudējumu ar rezultātu 3:4.

Par labāko spēlētāju “Zemgales/LLU” rindās tika atzīts aizsargs Imants Ļeščovs, kurš ne tikai guva vārtus spēlē, bet arī daudzos momentos veiksmīgi iesaistījās uzbrukumos. “Mogo” sastāvā par labāko tika atzīts vārtsargs Henrijs Ančs, kurš daudzos momentos glāba savu komandu no vārtu zaudējumiem, kad tas pat nelikās iespējams. Spēles gaitā abas komandas uz pretinieku vārtiem veikušas 35 metienus, bet iemetienos nedaudz veiksmīgāki bija Zemgale/LLU spēlētāji – 38:35.

“Zemgale/LLU” nākamās divas spēles aizvadīs izbraukumā un tiksies ar otro spēcīgāko čempionāta vienību “Liepāja/Optibet”. Pirmā spēle notiks 14. oktobrī, otrā – 21. oktobrī.





Foto: Ruslans Antropovs