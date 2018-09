“Zemgale/LLU”, zaudējot “Kurbadam”, atkārto iepriekšējās sezonas finālu (FOTO)

HK “Zemgale/LLU” savu pirmo sezonas spēli “Optibet” hokeja līgā aizvadīja pret HK “Kurbads” un tādā veidā atkārtoja iepriekšējās sezonas finālu, kurā abas komandas cīnījās par pirmo vietu. Līdzīgi kā iepriekšējās sezonas noslēgumā, rīdzinieki izcīnīja uzvaru ar minimālo pārsvaru 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).

Abas komandas uzsāka spēli vidējā ātrumā un cieši sekojot galveno treneru plāniem, tāpēc bīstamas situācijas bija gan pie vieniem, gan pie otriem vārtiem, bet gan bez gūtiem vārtiem. Vienāda spēle ritēja līdz piecpadsmitajai minūtei, kad jelgavnieki nopelnīja noraidījumu. Aizturētā noraidījuma laikā HK “Kurbads” spēlētājs nejauši raidīja ripu savos vārtos, kuri bija atstāti tukši, nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Tādā veidā pirmie sezonas vārti tika ieskaitīti komandas kapteiņa Kriša Grundmaņa kontā – 0:1. “Zemgales/LLU” prieki ilga vien četrdesmit sekundes, kad individuālā uzbrukumā vārtus guva “Kurbada” uzbrucējs Edgars Homjakovs, tādā veidā realizējot iegūto vairākumu. Homjakovs pašas trešdaļas izskaņā vēlreiz guva vārtus, atkal izmantojot skaitlisko pārākumu, jo rīdzinieki aizturētā soda laikā spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem. “Zemgales/LLU” spēlētāji izmisīgi sargāja vārtus, bet Homjakovs bija neatlaidīgs, raidot vārtos atlēkušu ripu un izvirzot “Kurbadu” vadībā ar rezultātu 1:2.

Otro trešdaļu “Zemgale/LLU” uzsāka mazākumā, kas ietekmēja spēles kontroles attiecību. Rīdziniekiem bija krietni vairāk iespēju raidīt ripu uz Reiņa Petkus sargātajiem vārtiem. Tomēr jelgavnieki atbildēja ar vairākiem bīstamiem pretuzbrukumiem, izspēlējot kombinācijas līdz tukšiem vārtiem, bet nespējot ieraidīt ripu vārtos. Trešdaļas vidū “Zemgales/LLU” spēlētājiem bija iespēja spēlēt vairākumā, bet ripa vārtus nesasniedza, jo rīdzinieki diezgan naski ripu raidīja ārā no savas aizsardzības zonas. Trešdaļas septiņpadsmitajā minūtē jelgavnieki iespieda pretinieku viņu aizsardzības zonā, kur pēc Juliāna Misjusa un Vladislava Adeļsona saspēles ripa nonāca pie aizsarga Iļjas Makarova. Viņš no zilās līnijas precīzi to ieraidīja vārtos, izlīdzinot spēles rezultātu – 2:2.

Trešo trešdaļu “Kurbads” uzsāka ar paātrinātu tempu, lai mainītu spēles rezultātu, bet iedzīvojās mazākumā, kuru jelgavnieki nespēja realizēt savā labā. Pie tam trešdaļas piektajā minūtē ripa neveiksmīgi pameta rīdzinieku aizsardzības zonu, ļaujot pretiniekiem sarīkot ātro pretuzbrukumu, kuru realizēja Deivids Sarkanis, izvirzot ledus saimniekus vadībā ar 2:3. “Zemgales/LLU” spēlētāji centās izlīdzināt spēles rezultātu, bet rīdzinieki viņiem to neļāva izdarīt, mazajā fināla atkal uzvarot ar minimālo pārsvaru.





Foto: Ruslans Antropovs