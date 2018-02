“Zemgalei/LLU” otrā uzvara izslēgšanas kārtā (FOTO)

Otrajā “Optibet” hokeja līgas izslēgšanas kārtas spēlē starp HK “Zemgale/LLU” un “Mogo” abu komandu spēlētāji izrādīja sīvu cīkstēšanos, bet spēles papildlaikā jelgavnieku uzbrucēja Ivana Ribčika gūtie vārti atnesa otro uzvaru ar rezultātu 3:2 (2:2; 0:0; 0:0; 1:0).

Izslēgšanas kārtā katra spēle atšķiras, un šoreiz tas nebija izņēmums. HK “Zemgale/LLU” spēlētāji labi apzinājās, ka pretinieks atdos visus spēkus, lai uzvarētu savā mājas arēnā. Turklāt abu komandu spēlētāji bija pamatīgi iztērējuši spēkus pirmajā spēlē, un līdz ar to šajā spēlē vērojām krietni mazāk spēka paņēmienu. Interesanti, ka pamatlaikā gūtie vārti tika gūti pirmajās astoņās spēles minūtēs.

“Zemgale/LLU” pieļāva kļūdu aizsardzībā, un saimniekiem izdevās aizskriet ātrā pretuzbrukumā. Rūdolfa Prūša raidīto ripu vārtsargs Rihards Cimermanis atraidīja, bet pie atlēkušās ripas pirmais bija Rustams Begovs, kurš arī atklāja spēles rezultātu – 0:1. Pēc pusotras minūtes vārtsarga Renāra Kazanova atsisto ripu savāca Artjoms Ogorodņikovs un filigrāni piespēlēja Laurim Rancevam, kurš to ieraidīja neaizsargātos vārtos, izlīdzinot spēles rezultātu – 1:1. Pēc minūtes, pēc Kristapa Millera un Ričards Bernharda piespēlēm, pie ripas tika aizsargs Krišs Grundmanis. Pirms ripas iegūšanas viņš saņēma sāpīgu sitienu ar nūju pa rokām, bet, pārvarot sāpes, ieraidīja ripu vārtos un izvirzīja “Zemgali/LLU” spēles vadībā – 2:1. Spēles devītajā minūtē “Mogo” uzvarēja iemetienu jelgavnieku aizsardzības zonā, un Dmitrijs Moņa nekavējoties ieraidīja ripu vārtos, izlīdzinot rezultātu – 2:2. Līdz trešdaļas beigām “Zemgale/LLU” trīs reizes palika mazākumā un līdz ar to vairāk spēlēja aizsardzībā nekā uzbrukumā. Pateicoties spēlētāju pašaizliedzībai un vārtsarga Riharda Cimermaņa lieliskai spēlei, jelgavnieku vārti palika neskarti.

Divas nākamās trešdaļas spēles gaitu pamatīgi ietekmēja spēlētāju nogurums, un spēli varēja izšķirt vismazākā kļūda. Kļūdas bija, un komandas saņēma noraidījumus, bet abu komandu vārtsargi spēja nosargāt savus vārtus neskartus. Abu komandu spēlētājiem bija iespējas gūt vārtus, bet katru reizi kaut kā nedaudz pietrūka.

Pirms papildlaika uz soliņiem bija iestājies īsts haoss lielā sasprindzinājuma dēļ, katrs tiesnešu pieņemtais vai nepieņemtais lēmums raisīja spraigas diskusijas gan uz laukuma, gan arī ārpus tā. Tikmēr uz laukuma abu komandu spēlētāji spēlēja trīs pret trīs un astoņpadsmitajā sekundē paspēja nopelnīt abpusēju noraidījumu. Ripa no vienas komandas pārgāja otras kontrolē un beigās nonāca pie “Mogo” uzbrucēja Mika Lipsberga, kurš gar kreiso malu devās ātrā pretuzbrukumā. Viņam pretī stājās aizsargs Mārtiņš Mežulis, kurš izsita viņam ripu no nūjas, un tā aizslīdēja uz laukuma centru. Centrā to bija gatavs saņemt Olafs Aploks, bet viņu ar nūju klupināja Agris Saviels, un spēles tiesnesis jau bija pacēlis roku, lai piešķirtu noraidījumu. Tikmēr pie ripas pirmais piekļuva uzbrucējs Ivans Ribčiks un ātrā pretuzbrukumā ar precīzu metienu tālajā stūrī pārsteidza vārtsargu Renāru Kazanovu – 3:2.

“Zemgale/LLU” pēc izbraukuma ir sērijas vadībā ar rezultātu 2:0. Nākamās divas spēles tiks aizvadītas Jelgavas Ledus hallē 28. februārī un 1. martā.







Foto: Ruslans Antropovs