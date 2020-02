Izbraukumā pieveic Kandavu

Pie panākuma LBL 2. divīzijas čempionātā tikusi “Jelgavas/LLU” vīru komanda, kas izbraukumā bez viena no saviem līderiem Armanda Seņkāna ar 88:83 uzvarēja “Kandavas/Anzāģes” vienību, izcīnot 14. uzvaru sezonā.

Kā bija prognozējams, spēle iesākās ar līdzīgu cīņu. Pēc vairākkārtējas vadības maiņas pirmās desmit minūtes noslēdzās ar minimālu jelgavnieku pārsvaru 23:22. Otro ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu pirmajā uzbrukumā atklāja Andris Justovičs, kam sekoja divi “Jelgavas/LLU” komandas kapteiņa Jāņa Bērziņa precīzi uzbrukumi, un mūsējie jau bija palielinājuši savu pārsvaru līdz sešiem punktiem, bet līdz pirmā puslaika beigām – pat līdz desmit (49:39).

Trešā ceturtdaļa sākās pēc līdzīga scenārija – atkārtoti ar tālmetienu to iesāka A.Justovičs, bet pārsvaru palielināja J.Bērziņš, kurš šajā spēles nogrieznī guva 14 no komandas 29 punktiem. Spēles pēdējā ceturtdaļā jelgavnieku uzbrukums nedaudz sāka buksēt, vairums metienu gāja grozam garām, un Kandavas basketbolisti metās atspēlēties. Pusotru minūti pirms spēles fināla svilpes mājinieki jau bija izvirzījušies vadībā, tomēr mača galotni veiksmīgāk aizvadīja Jelgavas basketbolisti.

Teicams sniegums J.Bērziņam, kura rēķinā 27 punkti un realizēti pieci tālmetieni. A.Justovičs palīdzēja savai komandai ar 17 punktiem, bet Armands Ginters guva 14 punktus, izcīnīja 14 bumbas zem groziem un veica piecas rezultatīvas piespēles. Toma Bitīša rēķinā savukārt astoņi punkti, trīs pārtvertas bumbas un vairāki ļoti svarīgi realizēti soda metieni pašā spēles izskaņā.

Turnīra tabulā trenera Gata Justoviča vadītā “Jelgava/LLU” komanda ar 14 uzvarām un diviem zaudējumiem saglabā LBL2 Rietumu zonas līdervienības statusu. 14. februārī jelgavniekiem nākamā spēle izbraukumā Saldū.

Foto: no arhīva