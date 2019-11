Jānis Bērziņš atgriežas sastāvā un sekmē komandas panākumu (FOTO)

Basketbola komandas “Jelgava/LLU” komandas kapteinis Jānis Bērziņš atgriezies pēc trīs spēļu diskvalifikācijas 8.novembra Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionāta spēlē palīdzēja savai komandai ar 92:82 pieveikt “Kandava/Anzāģe”. Jelgavas vienība izcīnīja piekto uzvaru šajā sezonā, bet J.Bērziņš atgriešanās spēlē guva astoņus punktus.

Kā jau bija sagaidāms, cīņa ar Kandavas komandu izvērtās sīva. Nepiekāpīgie “Kandavas/Anzāģes” basketbolisti ieradās uz Jelgavu tikai un vienīgi pēc uzvaras. Tomēr neskatoties uz viesu apņēmīgu, spēles pirmās divas ceturtdaļas mača gaitu kontrolēja Gata Justoviča vadītie jelgavnieki un ejot atpūtā pēc divām ceturtdaļām rezultāts uz tablo vēstīja par labu mājiniekiem – 43:41.

Trešās ceturtdaļas sākumā komandas pāris reizes apmainījās ar neprecīziem metieniem, kad Armands Ginters guva divus punktus – 45:41. Kopumā viens no jelgavnieku līderiem šajā spēles nogrieznī sakrāja desmit no saviem kopā 16 gūtajiem punktiem, tādējādi sekmējot izrāvienu rezultātā. “Jelgava/LLU” uzvarēja trešo ceturtdaļu ar 26:18. Pamatlaika noslēdzošajā ceturtdaļā mājinieku pārsvars vienu brīdi sasniedza arī 19 punktu pārsvaru, taču abu komandu duelis noslēdzās ar 92:82.

“Šajā spēlē pietika ar to, ka komanda aizsardzībā nospēlēja labi un pēc plāna tikai vienu ceturtdaļu. Tomēr katram, kas iesaistās spēlē no soliņa ir jābūt gatavam pilnībā iesaistīties spēlē, neskatoties uz to cik minūtes laukumā ir jāpavada. Neesmu arī vēl pilnībā apmierināts ar komandas spēli aizsardzībā,” pēc spēles sniegumu analizē “Jelgava/LLU” galvenais treneris Gatis Justovičs.

Kalvis Krūmiņš šoreiz bija jelgavnieku rezultatīvākais vīrs ar 19 gūtajiem punktiem. Saspēles vadītāja kontā arī septiņas atlēkošās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Armands Seņkāns guva 18 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem, bet A.Ginters pievienoja 16 punktus.

Pēc aizvadītām sešām spēlēm LBL-2 regulārajā čempionātā jelgavnieki ar pieciem panākumiem un vienu zaudējumu turnīra tabulā Rietumu zonā ieņem otro vietu. Savukārt nākamajā spēlē 22.novembrī mūsu basketbolistiem būs jātiekas ar BK “Saldus/Sporta skola”. Spēles sākums Jelgavas sporta hallē pulksten 20.





LBL-2

Jelgavas sporta halle, 8.novembris

“Jelgava/LLU” – “Kandava/Anzāģe” 92:82 (23:19, 20:22, 26:18, 23:23)

Jelgava: K.Krūmiņš 19p. + 7ab+6rp, A.Seņkāns a18p. + 11ab, A.Ginters 16p. + 6ab, A.Justovičs 10p., T.Bitītis 9p., J.Bērziņš 8p., B.Zeltiņš 5p., K.Neimanis 3p., V.Miķelsons 2p., A.Ganuļevičs 2p., Ģ.Pommers.





Turnīra tabula:

Rietumi

BK “Saldus/Sporta skola” 5 – 1,

“Jelgava/LLU” 5 – 1,

“LU/BS Rīga” 4 – 1,

“Ventspils augstskola” 4 – 1,

“BA Turība” 4 – 1,

BK “Ķekava” 2 – 3,

BJBS “Rīga/Sportapunkts.lv” 1 – 5,

BK “Liepāja/LSSS” 1 – 4,

“Bauskas BJSS/SC Mēmele” 1 – 3,

“Rīga/A.Kraukļa VEF” 0 – 5,

“Kandava/Anzāģe”1 – 3.





Foto: Eva Pričiņa