Jauni hokejisti, vārtu guvēju debijas – HK “Zemgale/LLU” trešās uzvaras komponentes (FOTO)

“Optibet” hokeja līgas regulārā čempionāta ceturtajā spēlē savās mājās HK “Zemgale/LLU” sagrauj HK “Prizma/IHS” ar rezultātu 6:2 (1:0; 2:2; 3:0). Spēlē ar pirmajiem sezonas vārtiem debitēja trīs spēlētāji – Danils Dolguškins, Vladislavs Adeļsons un Ričards Bernhards. Aizsargs Daniels Goršanovs guva ne tikai savus pirmos vārtus sezonā, bet arī savus pirmos vārtus “Optibet” hokeja līgas karjerā.

Pēc iepriekšējās spēles, kurā tika piedzīvots zaudējums ar HK “Kurbads”, jelgavnieku galvenajam trenerim Valērijam Kuļibabam un viņa palīgiem Igoram Ļebedevam un Artūram Āboliņam nācās kārtējo reizi nācās ķertiem pie komandas komplektācijas jautājuma. Tieši tāpēc šajā spēlē sastāvs piedzīvoja vairākas debijas.

Aizsargu rindās pirmo reizi stājās Eduards Fjodorovs, Renārs Kārkls un Deniss Berdņiks, bet pie uzbrucējiem – Egidijs Binkulis. Aizsargs Renārs Kārkls ir Jelgavas Ledus sporta skolas audzēknis, kurš spēlēja gan Latvijas U20 izlasē, gan Krievijas jaunatnes hokeja līgā, gan tika izmēģināts “Dinamo Rīga” sastāvā. Uzbrucēju rindas papildināja arī viens no komandas līderiem Vladislavs Adeļsons, kurš atlaba no pirmajā spēlē gūtās traumas.

Pirmā trešdaļa sākās ar kuriozu atgadījumu, kurš notiek ārkārtīgi reti. HK “Prizma/IHS” uzvarēja pirmo iemetienu un uzbrucējam Kristiānam Zeltam izdevās izrauties uzbrukumā, un ceturtajā spēles sekundē atklāt spēles rezultātu. Kad tiesneši gribēja ierakstīt protokolā gūtos vārtus, tika konstatēts, ka Zeltam pieteikumā ir nepareizi norādīts numurs. Šī misēkļa dēļ viņa gūtie vārti tika atcelti un spēlētājam bija jāpamet spēles laukums.

Turpinoties spēlei, HK “Prizma/IHS” piederēja priekšroka ripas kontrolē un uzbrukumos. Jelgavnieku jaunie virknējumi un spēlētāji lēnam iejutās spēlē, ka arī vairakkārt pārkāpa noteikumus. Rīdziniekiem pirmajā trešdaļā bija četras iespējas spēlēt vairākumā, bet nevienu no tām viņi neizmantoja. Savukārt HK “Zemgale/LLU” spēlētāji veidoja bīstamas situācijas reti, bet gruntīgi.

Trešdaļas izskaņā pēc Juliāna Misjusa piespēles, ātrā uzbrukumā devās Ričards Bernhards , un pie pašiem vārtiem viņš atdeva piespēli 17 gadus vecajam aizsargam Danielam Goršānovam, kurš precīzi ieraidīja ripu vārtos, atklājot spēles rezultātu un gūstot savus debijas vārtus “Optibet” hokeja līgā – 1:0.

HK “Prizma/IHS” arī otro trešdaļu uzsāka aktīvāk par jelgavniekiem, un jau trešdaļas trešajā minūtē viņi spēja izlīdzināt spēles rezultātu. Andrejs Smirnovs raidīja ripu vārtos no aizvārtes, un tā, atsitoties pret vārtsarga Reiņa Petkus kājsargiem, ieslīdēja vārtos – 1:1.

HK “Zemgale/LLU” spēlētāji atjaunoja vadību pēc trim minūtēm, kad izmantoja pirmo vairākuma iespēju. Pēc aizsarga Aleksandra Kovirina piespēles uz vārtu priekšu, Juliāns Misjus atdeva piespēli pie vārtiem brīvi stāvošam Aleksandram Novikovam, kurš ieraidīja ripu vārtos, gūstot savus piektos sezonas vārtus – 2:1. Jelgavniekiem pēc gūtajiem vārtiem pilnībā neizdevās pārņemt spēles vadību, jo jau piekto reizi bija jāspēlē mazākumā. Trešdaļas 12. minūtē ar savu “nāvējošo” metienu varēja izcelties HK “Prizma/IHS” līderis Edijs Brahmanis, kurš “izšāva” ripu cauri Reiņa Petkus kājsargiem, otro reizi spēlē panākot rezultāta izlīdzinājumu – 2:2. Pēc šī vārtu zaudējuma HK “Zemgale/LLU” spēlētāji pielietoja vairākus spēka paņēmienus, tādā veidā laužot spēles gaitu un pārņemot ripas kontroli savās rokās. Trešdaļas astoņpadsmitajā minūtē pēc Aleksandra Visocka un Gata Sprukta piespēlēm, ripu vārtos izdevās “iebakstīt” komandas līderim Vladislavam Adeļsonam – 3:2.

Trešajā trešdaļā spēles kontroli pilnībā savās rokās pārņēma HK “Zemgale/LLU” spēlētāji. Piektajā trešdaļas minūtē, spēlējot vairākumā, pēc Gata Sprukta piespēles, aizsargs Danils Dolguškins spēja apspēlēt četrus pretspēlētājus un ieraidīt ripu Nīklava Rauzas sargātajos vārtos – 4:2.

Sestajā trešdaļas minūtē HK “Zemgale/LLU” atkal izmanto vairākuma iespēju. Juliāns Misjus spēcīgi raida ripu uz vārtiem, vārtsargs to atraida, bet ripa pārlido viņam pāri, kur to no gaisa vārtos ieraida Aleksandrs Novikovs, gūstot sestos sezonas vārtus – 5:2. Trešdaļas 12. minūtē uzbrukumā veiksmīgi pieslēdzās aizsargs Danils Dolguškins un pēc viņa precīzas piespēles savus pirmos sezonas vārtus guva Ričards Bernhards – 6:2. Trešdaļas izskaņa HK “Prizma/IHS” bija iespēja izmantot lielo vairākumu, bet jelgavniekiem kopā ar vārtsargu Reini Petkus izdevās nosargāt savus vārtus, sagādājot trešo uzvaru no četrām čempionāta spēlēm.

Par spēles labāko spēlētāju HK “Zemgale/LLU” sastāvā tika atzīts uzbrucējs Vladislavs Adeļsons. Juliāns Misjus spēlē savāca trīs punktus ar trim rezultatīvām piespēlēm, bet pa diviem punktiem – Aleksandrs Novikovs(2+0), Ričards Bernhards(1+1), Danils Dolguškins (1+1), Gatis Sprukts (0+2). “Optibet” hokeja līgas regulārā čempionāta rezultatīvāko spēlētāju kopvērtējumā Juliāns Misjus ar astoņiem punktiem ieņem otro vietu, bet Aleksandrs Novikovs ar septiņiem punktiem – trešo.

Nākamo spēli HK “Zemgale/LLU” aizvadīs 28. septembrī izbraukumā Liepājā, kur tiksies ar HK “Liepāja”. Liepājnieki pirmajās četrās spēlēs izcīnīja divas uzvaras – pret “Prizma/IHS” un “Dinabuga”. HK “Mogo” viņi piekāpās ar rezultātu 1:6, bet savukārt HK “Kurbads” – tikai pēcspēles metienos ar rezultātu 2:3. Tieši spēli pret “Kurbads” var izmantot, kā marķieri, jo jelgavnieki viņiem piekāpās ar rezultātu – 1:3. Tas var liecināt, ka sīva un aizraujoša cīņa starp Jelgavas un Liepājas hokeja klubiem turpināsies arī šosezon.

Foto: Ruslans Antropovs