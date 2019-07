Jaunie futbolisti cīnās starptautiskā turnīrā. U14 jauniešiem – zelts (FOTO)

Sešas futbola skolas “Jelgava” komandas atgriezušās no Centrāleiropas lielākā jaunatnes futbola festivāla “Intersport”, kas laikā no 4. līdz 10. jūlijam Ungārijas pilsētā Kapošvārā pulcēja jaunos spēles entuziastus no 32 valstīm. Kā jelgavniekiem šajā konkurencē klājās,stāsta futbola kluba “Jelgava” direktors Armands Peilāns:

“Turnīrs sākās ar apakšgrupu spēlēm. Mūsu U10 zēni tajā ieņēma trešo vietu, bet izslēgšanas kārtas astotdaļfinālā piekāpās ukraiņiem. U11 komanda grupas turnīru beidza otrajā vietā, bet astotdaļfinālā zaudēja mājiniekiem ungāriem. Otrajā pozīcijā grupu turnīru noslēdza arī U12 futbolisti un, turpinājumā pieveicot vienaudžus no Somijas, iekļuva ceturtdaļfinālā.

Tur diemžēl nācās piedzīvot sāpīgu zaudējumu pēcspēles soda sitienos pret ungāriem. Līdzīgā veidā līdz ceturtdaļfinālam aizkļuva U13 un U15 grupas puiši, kas nākamajā solī piekāpās rumāņiem. Toties U14 jaunieši veiksmīgās “play off” spēlēs aizcīnījās līdz finālam un nopelnīja turnīra zelta medaļas.”

Foto: FS “Jelgava”arhīvs