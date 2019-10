“Jelgava/BJSS” ilgi negaida un izcīna pirmo uzvaru (FOTO)

Salīdzinājumā ar pērno sezonu, Jelgavas basketbola dāmu komanda, kas startē “Douglas” Baltijas basketbola līgā, pie pirmā panākuma tikušas krietni ātrāk. 19.oktobrī Zemgales olimpiskajā centrā jelgavnieces līdzīgā cīņā ar 57:55 pieveica “Daugavpils universitātes” vienību.

Pirmā ceturtdaļa aizritēja līdzīgi, taču mazrezultatīvi. Pašā ceturtdaļas izskaņā viešņas nospēlēja sekmīgāk un ieguva piecu punktu pārsvaru - 18:13. Otrajā ceturtdaļā Daugavpils studentes turpināja iesākto un panāca lielāko punktu pārsvaru spēlē +12, bet ejot atpūtā “Jelgava/BJSS” spēlētājas atradās iedzinēju lomā ar 24:35.

Trešajā ceturtdaļā pateicoties Katrīnas Kārkles, Diānas Dudes un Annijas Ķergalves pūlēm uzbrukumā jelgavnieces aizvadīja rezultatīvāko mača nogriezni un sadeldēja rezultāta starpību par trim punktiem un viss liecināja par to, mača liktenis izšķirsies pašā izskaņā. Pamatlaika pēdējā ceturtdaļā pirmo punktus ar precīzu raidījumu no tālās distances guva Viktorija Ivanova (44:49). “Daugavpils universitātes” basketbolistēm nesekmējās vairāki brīvi metieni un mājinieces to spēja izmantot. Annija Ķergalve ar precīzu raidījumu panāca 49:52. Pretinieces atbildēja arī ar precīzu tālmetienu (49:55), taču atlikušās trīs ar pusi minūtes viesu basketbolistes nespēja gūt grozu, kas deva labu iespēju jelgavniecēm. “Jelgava/BJSS” galvenā trenera Harija Zelča audzēknes sadeldēja punktu starpību, izlīdzināja rezultātu un V.Ivanova pēc K.Kārkles piespēls sekundi pirms finālsvilpes guva uzvaru nesošo grozu.

V.Ivanova bija arī jelgavnieču rezultatīvākā spēlētāja, sakrājot 18 punktus. Annijas Ķergalves kontā 14 punkti un deviņas atlecošās bumbas, bet K.Kārkle guva 14 punktus, atdeva četras rezultatīvas piespēles un izprovocēja desmit noteikumu pārkāpumus, bet Diāna Dude izcēlās ar četriem gūtajiem punktiem un 14 izcīnītām atlecošajām bumbām. Interesants fakts, ka H.Zelčs uzvarētajā spēlē laukumā deva iespēju visām 12 pieteiktajām spēlētājām, bet ar punktu guvumu izcēlās tikai piecas basketbolistes.

Nākamo spēli Jelgavas basketbolistes aizvadīs 26.oktobrī, kad izbraukumā būs jātiekas ar “TTT Rīga juniorē”, bet nākamā mājas spēle paredzēta tikai 27.novembrī, kad Zemgales olimpiskajā centrā būs jāuzņem sacensību debitantes no Jūrmalas.

“Douglas” Baltijas basketbola līga

Zemgales olimpiskais centrs, 19.decembris

“Jelgava/BJSS” – “Daugavpils universitāte” 57:55 (13:18, 11:17, 17:14, 16:6)

Jelgava: V.Ivanova 18p., A.Ķergalve 14p. + 9ab, K.Kārkle 14p. + 4rp, L.Zambrāne 7p., D.Dude 4p. + 14ab, A.Krūmiņa 6ab, D.Blūma, E.Ķīvīte, U.Laugale, E.Fricsone, I.Staņuna, L.Beitāne.

Turnīra tabula:

Starptautiskā grupa

“Jelgava/BJSS” 1 – 2,

“TTT Rīga juniores” 2 – 0,

“Daugavpils universitāte” 1 – 2,

BJBS “Rīga/Juniores” 2 – 0,

“Saldus/Sporta skola” 1 – 1,

“G4S Noorteliiga” 0 – 2,

“Jūrmala” 0 – 0.

Foto: Eva Pričiņa