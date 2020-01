“Jelgava/LLU” izcīna divas uzvaras pret jauniešu komandām

Divas spēles trīs dienās “Ramirent” Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionātā aizvadījusi trenera Gata Justoviča vadītā “Jelgava/LLU”, kas pagarinājusi uzvaru sēriju līdz astoņiem panākumiem pēc kārtas. 10.janvārī jelgavnieki savā laukumā pārliecinoši apspēlēja BJBS “Rīga/Sportapunkts.lv” jauniešus ar 111:73, bet 12.janvārī izbraukumā ar 78:71 pieveica BJBS “Rīga/A.Kraukļa VEF U19” vienību.

Piektdienas vakarā Jelgavas sporta hallē mājinieki pārliecinoši kontrolēja spēles gaitu un spēlēja ļoti produktīvi. Jelgavnieki realizēja 75% no raidītajiem metieniem divu punktu vērtē, bet no tālmetienu zonas realizēja 16 no 41 raidījuma, uzvarot rīdziniekus ar 38 punktu pārsvaru. Jānis Bērziņš ar 24 gūtajiem punktiem bija mājinieku rezultatīvākais basketbolists, aizmetot garām tikai vienu metienu (2p. – 3/3, 3p. – 5/6p., 1p. – 3/3). Armands Seņkāns sakrāja 23 punktus un 19 atlēkušās bumbas, bet Kaspara Neimaņa rēķinā 18 punkti. Kalvis Krūmiņš veica astoņas rezultatīvas piespēles, bet “Jelgava/LLU” rindās pieci spēlētāji realizēja pilnīgi visus izpildītos metienu no divu punktu zonas.

Krietni pieticīgāka metienu precizitāte jelgavniekiem tika reģistrēta svētdienas spēlē, kurās lielāko tās daļu G.Justoviča vīri atradās iedzinēju lomā. Taču 18 izcīnītās bumbas uzbrukumā un 24 gūtie punkti ar atkārtotu uzbrukumu un dzelžaina aizsardzība ceturtajā ceturtdaļā ļāva “Jelgava/LLU” basketbolistiem atspēlēties un izcīnīt uzvaru pār BJBS “Rīga/A.Kraukļa VEF U19” 78:71. Īpaši produktīvs arī šoreiz bija Armands Seņkāns, kurš nepilnās 33 minūtēs sakrāja 28 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas. Armanda Gintera kontā 16 punkti, bet Toms Bitītis pievienojās ar septiņiem punktiem un astoņām bumbām zem groziem.

Pēc izcīnītajām divām uzvarām “Jelgava/LLU” “Ramirent” LBL-2 Rietumu zonas turnīra tabulā joprojām saglabā pirmo pozīciju. Nākamā spēle jelgavniekiem sagaidāma pret krietni spēcīgākiem pretiniekiem. 17.janvārī Jelgavas sporta hallē mūsu vīri tiksies ar “BA Turība” vienību, kas turnīra tabulā patlaban atrodas 5.vietā, turklāt pirmajā aplī rīdzinieki bija pārāki ar 73:59.

“Ramirent” LBL-2

Jelgavas sporta halle, 10.janvāris

“Jelgava/LLU” – BJBS “Rīga/Sportapunkts.lv” 111:73 (29:17, 29:23, 25:13, 28:20)

“ Jelgava: J.Bērziņš 24p., A.Seņkāns 23p. + 19ab, K.Neimanis 18p., A.Ginters 15p.+7ab, A.Justovičs 12p., K.Krūmiņš 5p. + 8rp, E.Satovskis 5p., A.Ganuļevičs 4p., T.Bitītis 3p., Ģ.Pommers 2p.

Teikas vidusskola, 12.janvāris

BJBS “Rīga/A.Krauļa VEF U19” – “Jelgava/LLU” 71:78 (26:19, 18:20, 19:17, 8:22)

“ Jelgava: A.Seņkāns 28p. + 19ab, A.Ginters 16p., T.Bitītis 7p. + 8ab, A.Justovičs 7p. + 6ab, J.Bērziņš 7p., K.Krūmiņš 5p., K.Neimanis 3p. + 6rp, V.Miķelsons 3p.,A.Ganuļevičs 2p., Ģ.Pommers.

Foto: no arhīva