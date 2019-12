“Jelgava/LLU” kontrolē spēli un izcīna pārliecinošu uzvaru Kurzemē

Pie devītā panākuma desmit spēlēs Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas čempionātā tikusi basketbola komanda “Jelgava/LLU”. Jelgavnieki jau no pirmās ceturtdaļas stabili kontrolēja spēles gaitu, uzvarēja visās ceturtdaļās, līdz ar to arī visā spēlē, pieveicot Ventspils augstskolu ar 106:81.

Komandai šoreiz nevarēja palīdzēt saspēles vadītājs Kalvis Krūmiņš, taču viņa funkcijas ļoti sekmīgi pildīja Armands Ginters, kurš jutās kā zivs ūdenī. “Stabili kontrolējām spēles gaitu, kā arī mūsu snaiperi labi izmantoja izdevības realizējot daudz brīvu metienu,” pēc mača stāsta “Jelgava/LLU” galvenais treneris Gatis Justovičs.

Lai arī jelgavnieki spēlē pret “ventiņiem” zaudēja cīņā par atlēkušajām bumbām ar 34:42, tomēr ļoti augstā metienu precizitāte no visām distancēm neļāva mājiniekiem apdraudēt viesu uzvaru. ”Jelgava/LLU” basketbolisti no divpunktu zonas realizēja 50% no izpildītajiem metieniem. No tālmetienu līnijas lidoja grozā 17 no 35 raidījumiem (49%), savukārt no soda līnijas jelgavnieki kļūdījās tikai divas reizes, izpildot 25 brīvmetienus.

Uzvarētāju komandā rezultatīvākais basketbolists bija Armands Ginters, kura kontā 25 punkti un divas pārtvertas bumbas. Andris Justovičs sakrāja 20 punktus un rezultatīvi asistēja partneriem piecas reizes, bet Armanda Seņkāna rēķinā 18 punkti, sešas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles.

Pēc aizvadītajām desmit spēlēm LBL-2 čempionātā Jelgava komanda Rietumu zonas turnīra tabulā ar deviņām uzvarām un vienu zaudējumu saglabā 1.vietu. Tālāk seko “Saldus” (8 - 2) un “Turības” (8 - 1) komandas, bet krietni tālāk jau atpaliek “Ventspils augstskola” (6 - 4) vienība.

2019.gadā “Jelgava/LLU” pēdējo maču aizvadīs 20.decembrī, kad izbraukumā tiksies ar “Liepāja/LSSS” komandu. Kurzemnieku abu komandu pirmajā tikšanās reizē Jelgavā tika sakauti ar 102:60.

LBL-2,

Ventspils olimpiskais centrs, 11.decembris

Ventspils augstskola – Jelgava/LLU 81:106 (25:28, 17:26, 15:24, 24:28)

Jelgava: A.Ginters 25p. + 2p., A.Justovičs 20p. + 5rp, A.Seņkāns 18p. + 6ab + 5rp, R.Enģelis 12p., K.Neimanis 11p. + 2pb, T.Bitītis 8p., J.Bērziņš 6p., E.Satovskis 3p., Ģ.Pommers 3p.

Foto: no arhīva